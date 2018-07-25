РФ к 25 июля увеличила экспорт пшеницы в 3,4 раза

МОСКВА , 25 июл — ПРАЙМ. Россия с начала 2018-2019 сельскохозяйственного года (с 1 июля 2018 года) по 25 июля экспортировала 742 тысячи тонн пшеницы, что в 3,4 раза выше показателя за аналогичный период прошлого сезона, сообщает Минсельхоз РФ

"По оперативным данным ФТС России, в текущем 2018-2019 сельскохозяйственном году на 25 июля 2018 года экспортировано 3,3 миллиона тонн зерновых культур (без учета экспорта в страны ЕАЭС ), что в 2,1 раза выше, чем за аналогичный период прошлого сезона (1,59 миллиона тонн). Экспорт пшеницы с начала сельхозсезона составил 2,5 миллиона тонн, что в 3,4 раза выше уровня аналогичного периода 2017-2018 сельскохозяйственного года (742 тысячи тонн)", — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что поставки ячменя за границу с начала сельхозгода достигли 516 тысяч тонн, что на 6% выше уровня аналогичного периода 2017-2018 сельскохозяйственного года, когда экспорт составлял 486 тысяч тонн. Экспорт кукурузы уменьшился на 38% — до 219 тысяч тонн. Поставки прочих культур увеличились в 1,2 раза — до 25,6 тысячи тонн.

Экспорт зерновых культур в 2017-2018 сельскохозяйственном году составил 52,422 миллиона тонн, включая 40,449 миллиона тонн пшеницы. Минсельхоз РФ ожидает, что в текущем сезоне экспорт зерна из России составит 44-45 миллионов тонн.