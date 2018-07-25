Экипажи морской авиации Балтийского флота выполнили плановые ночные учебно-тренировочные полеты

Летчики на истребителях Су-27 и фронтовых бомбардировщиках Су-24М отработали взлет и заход на посадку, учебные атаки по воздушным низкоскоростным и наземным целям.

Экипажи истребителей Су-27 и фронтовых бомбардировщиков Су-24М морской авиации Балтийского флота в рамках плановой тренировки провели ночные учебно-тренировочные полеты.

Летчики отработали взлет и заход на посадку, учебные атаки по воздушным низкоскоростным и наземным целям, уничтожение командных пунктов и военной техники условного противника, выполнили сложный пилотаж и боевое маневрирование.

Среди обязательных элементов боевых упражнений, которые отработали пилоты, — имитация воздушного боя и принуждение воздушного судна-нарушителя к посадке.

В ходе выполнения полётов экипажи выполнили наиболее сложные упражнения курса боевой подготовки в небе, где особое внимание уделялось технике ночного пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на различных высотах и скоростях и условным использованием вооружения истребителей.

При выполнении задач по ведению современного маневренного воздушного боя летчики в ходе тактического противоборства поочередно проводили тренировки по поиску, обнаружению и уничтожению самолетов условного противника.

Учебно-тренировочные полёты проходили над морем, в стратосфере и над безориентирной местностью. В них было задействовано несколько звеньев самолетов.