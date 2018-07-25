1,7 млн кВт-ч энергии пытались украсть в Ростовской области

С помощью дистанционного мониторинга показателей приборов учета и локализации нарушений был установлен и сам нарушитель. Им оказался владелец рыбоперерабатывающего предприятия в Неклиновском районе. Несмотря на суммарную мощность оборудования, работающего круглосуточно, и установившуюся жару, мужчина официально оплачивал около 30 тысяч кВт-ч в месяц, что гораздо ниже предполагаемого уровня. После прибытия на объект, энергетики, несмотря на протест хозяина предприятия, обнаружили модифицированный счётчик. В результате был составлен акт о безучетном потреблении 1,7 миллиона кВт-ч на сумму 10,2 млн рублей.