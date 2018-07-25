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КАМАЗ поставил очередную партию грузовиков для «Силы Сибири»
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КАМАЗ поставил очередную партию грузовиков для «Силы Сибири» 

Ростех 1 час назад
Фото: Ростех
Очередная партия из 20 полноприводных самосвалов КАМАЗ-ВАНКОР отправилась на строительство магистрального газопровода «Сила Сибири» — крупнейшей системы транспортировки газа на Востоке России.
КАМАЗ-ВАНКОР, получивший свое название от Ванкорского нефтегазового месторождения в Красноярском крае, создан на базе шасси КАМАЗ-6522 специально для работ по отсыпке дорог и обустройству технологических объектов в условиях максимально «недружественных» для автомобильной техники.
«Северный» КАМАЗ с двигателем CUMMINS ISLe 375 («Eвро-4») отличается высокой производительностью и терпимостью к перегрузкам. Уникальной особенностью самосвалов является возможность их эксплуатации как на двускатной, так и на односкатной ошиновке колес. Такое техническое решение позволяет повысить эффективность применения автомобилей всепогодно и всесезонно как на дорогах, так и на бездорожье, отметили в пресс-службе автопроизводителя.
Полноприводные машины КАМАЗ-ВАНКОР работают на строительстве газопровода «Сила Сибири» с октября 2015 года. За это время общее число поставленных на строительство самосвалов приблизилось к 150 единицам, что делает этот автопарк самым крупным среди российских строительных площадок по количеству автомобилей одной модели.
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