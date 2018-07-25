Историческому центру Нижнего Новгорода вернут самобытный облик

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июля. / ТАСС /. Власти Нижегородской области создали план восстановления самобытного облика Нижнего Новгорода. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства по итогам совещания межведомственной комиссии по возрождению исторического центра Нижнего Новгорода с участием врио главы региона Глеба Никитина.

"Участники выездного совещания составили предварительный план предстоящей работы. Так как возрождение исторического центра не ограничится фасадами и улицами, предстоит провести инвентаризацию построек внутри кварталов", — сообщили в пресс-службе.

По ее информации, комиссия по редевелопменту исторического центра, созданная по поручению врио губернатора области, будет осуществлять поиск владельцев аварийных нежилых зданий, которые должны будут поддерживать свое имущество в нормативном состоянии. «В случае отказа может быть инициирована процедура изъятия имущества у не выполняющего свои обязательства собственника», — пояснили агентству.

Согласно плану, первой в программе возрождения примет участие улица Ильинская, где из 169 расположенных зданий 49 являются объектами культурного наследия. «Улица Ильинская — это уникальная территория. Позиция правительства Нижегородской области и моя лично заключается в том, чтобы максимально сохранить историчность территории, использовать все сохранившиеся памятники, чтобы при комплексном развитии улиц сохранялась их самобытность», — подчеркнул Никитин.

Как отметили в пресс-службе, параллельно с инвентаризацией начнется разработка концепции развития кварталов исторического центра, где будет предусмотрено сохранение зданий — объектов культурного наследия и воссоздание их в первоначальном облике с применением современных технологий. Перед утверждением концепция будет представлена на суд экспертов и общественности.