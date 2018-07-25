На 6-й Кожуховской поставили новые урны

Новые урны появились около дома 21 по 6-й Кожуховской улице. Соответствующая просьба поступила на портал «Наш город».

«Нет мусорной урны около первого и второго подъездов», — написал пользователь портала Олег К. 23 июля. А уже на следующий день получил ответ за подписью главы управы района Южнопортовый Сергея Никитина

«По указанному адресу выполнены работы по монтажу урн», — говорится в ответе.

Напомним, портал «Наш город» был запущен в 2011 году для оперативного взаимодействия москвичей с органами исполнительной власти. Любой интернет-пользователь может сообщить о проблемах и неполадках в системе городского хозяйства. Для этого требуется лишь пройти несложную регистрацию. (ак)