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На 6-й Кожуховской поставили новые урны
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На 6-й Кожуховской поставили новые урны 

Управа Южнопортового района 1 час назад
Фото: Управа Южнопортового района
Новые урны появились около дома 21 по 6-й Кожуховской улице. Соответствующая просьба поступила на портал «Наш город».
«Нет мусорной урны около первого и второго подъездов», — написал пользователь портала Олег К. 23 июля. А уже на следующий день получил ответ за подписью главы управы района Южнопортовый Сергея Никитина.
«По указанному адресу выполнены работы по монтажу урн», — говорится в ответе.
Напомним, портал «Наш город» был запущен в 2011 году для оперативного взаимодействия москвичей с органами исполнительной власти. Любой интернет-пользователь может сообщить о проблемах и неполадках в системе городского хозяйства. Для этого требуется лишь пройти несложную регистрацию. (ак)
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