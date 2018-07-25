В Ульяновске адвокат девушки, насмерть сбившей мальчика 9 мая, не явился в суд

Ульяновске адвокат беременной девушки, сбившей насмерть 6-летнего мальчика на проспекте Нариманова 9 мая этого года, не явился на пвторое заседание суда. Об этом сообщает портал ulpravda.ru.

Напомним, что процесс по данному уголовному делу ведет Ленинский районный суд Ульяновска. 17 июля там прошло первое заседание, сегодня, 25 июля, должно было состояться второе.

Оно началось с опозданием. Как выяснилось, участники судебного процесса ждали адвоката подсудимой.

«Сегодня в 9 утра он позвонил мне и сообщил, что в связи с ухудшением состояния здоровья вызвал скорую помощь. Пока мне неизвестно, что с ним случилось. Но в сложившейся ситуации я прошу отложить заседание суда на более поздний срок. До выздоровления моего адвоката», — цитирует издание слова подсудимой.

Родители погибшего мальчика, а также представлявший сторону обвинения заместитель прокурора Ленинского районного суда не возражали против перенесения заседания суда.

Следующее судебное разбирательство назначено на 31 июля.