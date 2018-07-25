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ООО «Гурман» отказался от апелляционной жалобы по иску министерства имущественных отношений Нижегородской области
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ООО «Гурман» отказался от апелляционной жалобы по иску министерства имущественных отношений Нижегородской области 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
17 апреля 2018 года арбитражный суд Нижегородской области обязал ООО «Гурман» освободить от самовольных строений и сооружений земельный участок, расположенный на пересечении ул. Германа Лопатина и Верхнепечерской и привести его в пригодное для дальнейшего использования состояние. Компания подала в суд на данное решение, но в июле текущего года отказалась от апелляционной жалобы.
Ранее земельный участок предоставлялся компании для строительства отдельно стоящего пункта обслуживания населения с магазином товаров первой необходимости, кафе и пунктом ремонта бытовой техники. Однако ООО «Гурман» длительное время не осваивало участок и накопило задолженность по оплате платежей, предусмотренных соглашением об инвестпроекте. Кроме того, местные жители обратили внимание на то, что застройщик вел массовую вырубку зеленых насаждений, что вызвало сильное недовольство горожан. В связи с этим министерство отказалось от договора аренды в одностороннем порядке.
«Спасибо неравнодушным жителям, журналистам, что обратили наше внимание на эту проблему. В ближайшее время компания выполнит благоустройство участка, вернет его в первоначальный вид. Однако нельзя забывать, что «Гурман» вложил уже более 17 млн рублей в реализацию данного проекта, и поэтому мы подберем ему альтернативные участки, где компания сможет реализовать свой проект без ущерба для окружающей среды и в интересах горожан», — подчеркнул министр имущественных и земельных отношений региона Сергей Баринов.
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