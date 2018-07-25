Магазины могут обязать предоставлять как минимум три способа безналичной оплаты

МОСКВА , 25 июля. / ТАСС /. Все магазины, независимо от размера выручки, с 2023 года могут обязать предоставлять покупателям как минимум три способа безналичной оплаты товаров или услуг. Это следует из законопроекта, подготовленного тематической группой «Финтех» центра компетенций по нормативному регулированию программы «Цифровая экономика РФ» (документ имеется в распоряжении ТАСС).

При этом обязательным условием может стать использование национальных платежных инструментов.

"Законопроектом вводится обязанность по приему национальных платежных инструментов и не менее двух иных электронных средств платежа наряду с наличными денежными средствами вне зависимости от оборота субъекта предпринимательской деятельности", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Предполагается, что соответствующее изменение в законодательстве позволит повысить прозрачность рынка розничной торговли, а также обеспечит равные возможности для потребителей при выборе способа оплаты. Кроме того, обязательный прием безналичных платежей даст потребителям возможность снизить риски несоблюдения продавцами законодательства в сфере защиты прав потребителей, а также создаст возможность использования банковских механизмов защиты для восстановления нарушенных прав.

В случае принятия данного законопроекта, переход на обязательное предоставление трех способов безналичной оплаты будет постепенным. Так, продавцам с выручкой от реализации товаров в размере более 40 млн рублей необходимо будет перейти на обязательное предоставление трех способов безналичной оплаты с 1 июля 2019 года, для продавцов с выручкой более 20 млн рублей — с 1 января 2020 года, а магазинам с выручкой более 10 млн рублей — с 2 января 2021 года. В свою очередь интернет-магазины с любым уровнем дохода могут обязать предоставлять покупателям как минимум три способа безналичной оплаты товаров или услуг с 1 июля 2019 года.

"Расширение возможности безналичной оплаты товаров — важная инициатива для цифровой экономики. Законопроект был качественно проработан, однако перед тем, как его принимать, необходимо предупредить все возможные риски. Для этого члены рабочей группы договорились с Минэкономразвития о проведении по этому документу оценки регулирующего воздействия", — прокомментировал ТАСС директор по направлению «Нормативное регулирование» АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов, комментируя соответствующий законопроект.

Согласно плану мероприятий по нормативному регулированию программы «Цифровая экономика РФ», соответствующий законопроект должен быть принят до конца февраля 2019 года.