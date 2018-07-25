Власти Ставрополья выделят 500 млн рублей на господдержку малого бизнеса в 2019 году

ПЯТИГОРСК , 25 июля. / ТАСС /. Малый и средний бизнес на Ставрополье получит 500 млн рублей в качестве господдержки в 2019 году, сообщает в среду пресс-служба краевого минэкономразвития

"На Ставрополье 2019 год объявлен Годом предпринимательства. И на господдержку субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры и популяризацию бизнеса выделены 500 млн рублей. Министерство совместно с ведущими бизнес-объединениями края готовит план реализации в 2019 году", — сказал министр экономического развития региона Валерий Сизов , слова которого приводит пресс-служба.

Он отметил на заседании коллегии, что в крае создан и динамично развивается базовый комплекс из семи различных организаций инфраструктуры поддержки МСБ. Так, программа микрофинансирования реализуется с декабря 2010 года и, по мнению ставропольских предпринимателей, стала одним из самых эффективных механизмов господдержки. Фонд поддержки предпринимательства, созданный в 2012 году, за это время оказал услуги более 20 тыс. предпринимателям, что позволило создать более 2 тыс. дополнительных новых рабочих мест.

Центры молодежного инновационного творчества (ЦМИТ), где дети и подростки учатся воплощать свои инженерные идеи в функциональные прототипы, за время работы приняли более 20 тыс. человек. В них реализовано более 150 проектов различных направлений от часов до роботов и концептуальных макетов машин и оборудования. В крае планируется ежегодно создавать не менее двух новых центров за счет средств федерального бюджета, и еще двух за счет средств бюджета Ставропольского.

"Реализация программы позволит обеспечить доступ детей и молодежи к современному оборудованию прямого цифрового производства в 24 муниципальных образованиях. Объем финансирования по предварительным расчетам составит порядка 98 млн рублей", — сообщает пресс-служба.