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Власти Ставрополья выделят 500 млн рублей на господдержку малого бизнеса в 2019 году
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Власти Ставрополья выделят 500 млн рублей на господдержку малого бизнеса в 2019 году 

ТАСС 1 час назад
ПЯТИГОРСК, 25 июля. /ТАСС/. Малый и средний бизнес на Ставрополье получит 500 млн рублей в качестве господдержки в 2019 году, сообщает в среду пресс-служба краевого минэкономразвития.
"На Ставрополье 2019 год объявлен Годом предпринимательства. И на господдержку субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры и популяризацию бизнеса выделены 500 млн рублей. Министерство совместно с ведущими бизнес-объединениями края готовит план реализации в 2019 году", — сказал министр экономического развития региона Валерий Сизов, слова которого приводит пресс-служба.
Он отметил на заседании коллегии, что в крае создан и динамично развивается базовый комплекс из семи различных организаций инфраструктуры поддержки МСБ. Так, программа микрофинансирования реализуется с декабря 2010 года и, по мнению ставропольских предпринимателей, стала одним из самых эффективных механизмов господдержки. Фонд поддержки предпринимательства, созданный в 2012 году, за это время оказал услуги более 20 тыс. предпринимателям, что позволило создать более 2 тыс. дополнительных новых рабочих мест.
Центры молодежного инновационного творчества (ЦМИТ), где дети и подростки учатся воплощать свои инженерные идеи в функциональные прототипы, за время работы приняли более 20 тыс. человек. В них реализовано более 150 проектов различных направлений от часов до роботов и концептуальных макетов машин и оборудования. В крае планируется ежегодно создавать не менее двух новых центров за счет средств федерального бюджета, и еще двух за счет средств бюджета Ставропольского.
"Реализация программы позволит обеспечить доступ детей и молодежи к современному оборудованию прямого цифрового производства в 24 муниципальных образованиях. Объем финансирования по предварительным расчетам составит порядка 98 млн рублей", — сообщает пресс-служба.
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