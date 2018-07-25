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С улиц Калининграда уберут рекламу кредитов и концертов
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С улиц Калининграда уберут рекламу кредитов и концертов 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Рекламу концертных площадок и мероприятий уберут с улиц Калининграда. Как сообщил глава города Алексей Силанов, ответственность за расклейку должны нести организаторы мероприятий, но зачастую случается так, что «они деньги собрали и уехали, а нам остался грязный город».
«Максимум усилий и возможностей приложим, чтобы прекратить это безобразие с расклейкой афиш. Ни на столбах, ни на опорах, ни на деревьях не должно быть вывесок про кредиты», — приводит Калининград.Ru слова градоначальника.
Мэр также дал поручение очистить от рекламы доски объявлений. Размещать на них рекламу можно легально, однако из-за большого количества бумаги они становятся неаккуратными.
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