С улиц Калининграда уберут рекламу кредитов и концертов

Рекламу концертных площадок и мероприятий уберут с улиц Калининграда . Как сообщил глава города Алексей Силанов , ответственность за расклейку должны нести организаторы мероприятий, но зачастую случается так, что «они деньги собрали и уехали, а нам остался грязный город».

«Максимум усилий и возможностей приложим, чтобы прекратить это безобразие с расклейкой афиш. Ни на столбах, ни на опорах, ни на деревьях не должно быть вывесок про кредиты», — приводит Калининград.Ru слова градоначальника.

Мэр также дал поручение очистить от рекламы доски объявлений. Размещать на них рекламу можно легально, однако из-за большого количества бумаги они становятся неаккуратными.