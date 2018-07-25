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Петрозаводчан призывали не проходить мимо, когда воруют люки
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Петрозаводчан призывали не проходить мимо, когда воруют люки 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
На Ключевой неизвестные украли пять канализационных люка.
Летом в Петрозаводске вновь активизировались воры крышек люков. По информации РКС, на Ключевой недавно украли пять крышек люков, две из них на ул. Судостроительная, 21, три — по ул. Сусанина, д. 20.
Коммунальщики в очередной раз предупреждают петрозаводчан об опасности открытых люков. В такой люк могут провалиться люди, машины, животные. Другая неприятность — резкий запах канализационных стоков, распространяющийся на большие расстояния.
— Если вы видите, что кто-то увозит крышку люка в неизвестном направлении, не проходите мимо, звоните в полицию,
— просят коммунальщики жителей столицы Карелии.
За воровство крышек люков нарушитель несет уголовную ответственность, воруя крышки, преступник подвергает опасности жизни окружающих.
По материалам: ptzgovorit.ru
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