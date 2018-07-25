Петрозаводчан призывали не проходить мимо, когда воруют люки

На Ключевой неизвестные украли пять канализационных люка.

Летом в Петрозаводске вновь активизировались воры крышек люков. По информации РКС, на Ключевой недавно украли пять крышек люков, две из них на ул. Судостроительная, 21, три — по ул. Сусанина, д. 20.

Коммунальщики в очередной раз предупреждают петрозаводчан об опасности открытых люков. В такой люк могут провалиться люди, машины, животные. Другая неприятность — резкий запах канализационных стоков, распространяющийся на большие расстояния.

— Если вы видите, что кто-то увозит крышку люка в неизвестном направлении, не проходите мимо, звоните в полицию,

— просят коммунальщики жителей столицы Карелии

За воровство крышек люков нарушитель несет уголовную ответственность, воруя крышки, преступник подвергает опасности жизни окружающих.