В Мордовии хирург перед судом ответит за смерть пациента

Следователи Мордовии собрали достаточно доказательств в рамках уголовного дела по обвинению заведующего хирургическим отделением муниципальной больницы в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по республике.

Выяснилось, что с 28 июня по 3 июля 2016 года завотделением, являясь по совместительству врачом-хирургом, был лечащим врачом 39-летнего экстренно госпитализированного пациента.

Врач не провел своевременно дифференциальную диагностику заболеваний у пациента. «Так, в больницу мужчина поступил с диагнозом „острый панкреатит“, однако в связи с поздним диагностированием основного заболевания „спаечная кишечная непроходимость“ и необоснованно отложенным оперативным вмешательством мужчина скончался», — поясняется в сообщении СК.

На данный момент дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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