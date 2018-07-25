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В Мордовии хирург перед судом ответит за смерть пациента
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В Мордовии хирург перед судом ответит за смерть пациента 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Следователи Мордовии собрали достаточно доказательств в рамках уголовного дела по обвинению заведующего хирургическим отделением муниципальной больницы в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по республике.
Выяснилось, что с 28 июня по 3 июля 2016 года завотделением, являясь по совместительству врачом-хирургом, был лечащим врачом 39-летнего экстренно госпитализированного пациента.
Врач не провел своевременно дифференциальную диагностику заболеваний у пациента. «Так, в больницу мужчина поступил с диагнозом „острый панкреатит“, однако в связи с поздним диагностированием основного заболевания „спаечная кишечная непроходимость“ и необоснованно отложенным оперативным вмешательством мужчина скончался», — поясняется в сообщении СК.
На данный момент дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
В Рузаевском районе Мордовии местный житель отправился под суд из-за пьяной выходки. Весной этого года 32-летний мужчина в общественном многолюдном месте 4 раза выстрелил из сигнального револьвера вверх.
Фото: pixabay.com
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