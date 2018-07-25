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Из-за дня ВМФ часть дорог в Архангельске перекроют.
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Из-за дня ВМФ часть дорог в Архангельске перекроют. 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Ограничения на движение транспорта будут действовать с 10 до 20 часов
В воскресенье, 29 июля, Архангельск будет отмечать День военно-морского флота. Проведение праздника отразится на движении транспорта — часть дорог перекроют.
С 10 до 14 часов нельзя будет проехать по набережной Северной Двины, от Садовой до Поморской, улицам Садовая, Логинова, Попова, Карла Маркса, Петра Норицына, Северных конвоев, Свободы, Воскресенская, Карла Либкнехта и по Театральному переулку от набережной Северной Двины до Троицкого проспекта.
С 14 до 20 часов закроют набережную Северной Двины от улицы Карла Либкнехта до улицы Петра Норицына. Петра Норицына тоже закроют, как и улицу Северных конвоев, а также улицу Свободы и Воскресенскую от набережной до Троицкого проспекта.
С 12 до 15 часов от Садовой до Поморской будет закрыт Троицкий, а от набережной Северной Двины до Чумбарова-Лучинского перекроют Воскресенскую.
В День ВМФ в Архангельске пройдут гонки на шлюпках, фотовыставки, военный парад. Город даже посетит Пётр I — для этого сюда едут реконструкторы из Москвы, Санкт-Петербурга и Петрозаводска.
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