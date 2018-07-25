В Юньнане реализуется проект по сохранению древних книг

Куньмин, 25 июля / Синьхуа / — В южнокитайской провинции Юньнань стартовал проект по охране древних книг, в рамках которого проводится каталогизация и обновление записей о старинных книгах, находящихся в провинции.

На протяжении 40 дней профессионалы, принимавшие участие в сохранении древних текстов, вместе с 51 студентом работали над тем, чтобы отсортировать и каталогизировать книги.

Проект, главным образом ориентированный на регистрацию авторов и изданий книг, а также определение их месторасположения, был совместно инициирован Китайской ассоциацией охраны и сохранения древних книг и Юньнаньским центром охраны древних книг.

В Юньнане насчитывается более 1 млн древних книг. Начиная с 2008 г. в провинции было зарегистрировано и каталогизировано около 70 процентов древних книг, найденных в местных библиотеках, музеях и храмах.

До начала проекта волонтеры прошли обучение как правильно регистрировать и каталогизировать книги.

"Я надеюсь, что научусь должным образом сохранять древние книги. Они являются частью нашей истории и культуры", — сказал студент Юньнаньского университета Ху Ханьтин. -0-