Белорусы Смоленщины издадут «Атлас памяти» о местах боевой славы

Могилев, Гомель, Брянск, Рославль… Экспедиция стартовала 19 июля в Смоленске, затем ее маршрут пролег через большие и малые белорусские и российские города — Можайск Ржев , Великие Луки, Городок, Витебск , Оршу, Дубровно

Инициатором автопробега три года назад выступило региональное общественное объединение «Белорусская национально-культурная автономия Смоленской области». Ее представители побывали в городах Беларуси России , принявших на себя удар немецко-фашистских войск в годы войны. Активисты движения с помощью местных краеведческих музеев собрали богатый исторический материал, систематизировали и наглядно представили его в передвижной выставке. С ней теперь и путешествуют, демонстрируя экспонаты молодежи и ветеранам.

65 тысяч человек насчитывает белорусская диаспора Смоленской области . Она одна из самых представительных в России, поэтому совсем не случайно патриотическая акция началась именно на Смоленщине

Гостей в приграничном поселке Езерище ароматным караваем приветствовали жители Городокского района, а передвижную экспозицию на территории Беларуси первыми увидели жители райцентра. Она была представлена у памятника воинам 10-й гвардейской танковой бригады, освобождавшей Городок. Начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Витебского облисполкома Геннадий Егоров поблагодарил энтузиастов и подчеркнул:

— В наших братских странах нет семьи, которой не коснулась бы война. Общая история, общий подвиг — то, что объединяет наши народы.

Акция не случайно началась на Смоленщине. Здесь белорусская диаспора одна из самых представительных, насчитывает около 65 тысяч человек. Руководитель Белорусской национально-культурной автономии области Сергей Кривко так обозначил цель и планы проекта:

— Одна из задач нашей организации — сохранение общей исторической памяти. Мы планируем издать в электронном и бумажном виде «Атлас памяти» с подробным описанием наших остановок и событий, которые разворачивались здесь в годы войны. Во время пробега созрела идея также создать мобильное приложение, которое сможет служить навигатором людям, небезразличным к истории своей Родины. Думаю, атлас издадим к декабрю, когда Городок будет отмечать очередную годовщину освобождения от немецких захватчиков.