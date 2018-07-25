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США исключили «Эстонский кредитный банк» из санкционного списка
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США исключили «Эстонский кредитный банк» из санкционного списка 

РИА Новости 51 минуту назад
ВАШИНГТОН, 25 июл — РИА Новости. США исключили бывшую «дочку» БМ-Банка — «Эстонский кредитный банк» (ЭКБ, Eesti Krediidipank) — из санкционного списка, куда вносят фигурантов в связи с ситуацией на Украине, следует из сообщения об обновлении списка на сайте американского минфина.
"Эстонский кредитный банк" на момент введения санкций против него в 2016 году почти на 60% принадлежал российскому БМ-Банку, входившему в группу ВТБ. Впервые БМ-Банк попал под американские санкции в 2014 году. Они ограничивали сделки предприятий и частных лиц США с попавшими под санкции российскими банками.
В 2017 году эстонский Inbank совместно с Coop Eesti выкупили у БМ-Банка 59,7% акций ЭКБ.
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