США исключили «Эстонский кредитный банк» из санкционного списка

"Эстонский кредитный банк" на момент введения санкций против него в 2016 году почти на 60% принадлежал российскому БМ-Банку, входившему в группу ВТБ . Впервые БМ-Банк попал под американские санкции в 2014 году. Они ограничивали сделки предприятий и частных лиц США с попавшими под санкции российскими банками.

В 2017 году эстонский Inbank совместно с Coop Eesti выкупили у БМ-Банка 59,7% акций ЭКБ.