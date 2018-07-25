В Москве собрались лучшие молодые международники России и Беларуси

А накануне обозреватель «СОЮЗа» принял участие в мероприятиях летней школы финалистов: «Европа и Евразия: форсайт-2030», знакомился с гостями форума, слушал их доклады, был свидетелем их общения со статусными ньюсмейкерами в рамках специальной программы.

Идея конкурса родилась осенью прошлого года во время заседания Российско-белорусского экспертного клуба, проходившего на площадке Института Европы РАН . В дискуссии тогда принял участие и Григорий Рапота , который так сформулировал задачу:

— Стратегия Союзного государства Беларуси России зависит не только от экономики и безопасности. Не менее важно, каким курсом поведут Союз молодые лидеры и интеллектуалы. Необходимо заниматься совместной работой уже сегодня, предлагать свежие и перспективные идеи. Рассчитываем, что конкурс станет важным событием в жизни его участников, поможет им расширить круг друзей и коллег, станет стимулом развития профессиональной карьеры. Победители будут приглашены к участию в экспертных мероприятиях Союзного государства, получат возможность опубликовать результаты своих исследований…

Вскоре после этого под эгидой Госсекретаря Союзного государства Институт Европы РАН и Экспертный клуб запустили конкурс молодых-экспертов международников России и Беларуси, а для его финалистов было решено провести в Москве так называемую летнюю школу с использованием гранта Президента Российской Федерации.

Партнерами проекта выступили Белорусский госуниверситет, Белорусский государственный экономический университет, Российский совет по международным делам, другие организации.

Как рассказал «СОЮЗу» руководитель проекта, проректор Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН) Вячеслав Сутырин, более 150 молодых ученых из 56 вузов Беларуси и России — от Бреста до Омска — прислали на конкурс свои научные статьи, в которых постарались проанализировать современное состояние Союзного государства, его проблемы и возможное будущее. Было отобрано 125 лучших работ, из которых 40 авторов получили приглашение в Москву на финал.

Темы работ самые разные: от проблем кибербезопасности и защиты интеллектуальной собственности Союзного государства до анализа цикличности урожайности зерновых на полях Беларуси и России. От «компьютеризации новаций» — до эффективности союзных СМИ…

Так, кандидат экономических наук из Симферополя Сергей Онищенко представил разработанный им график, согласно которому урожайность пшеницы в ближайшие годы в России и в Беларуси снизится. Вывод: необходимо хорошо сохранять выращенный урожай, с чем у россиян и белорусов пока есть проблемы.

Темы работ молодых ученых — от проблем кибербезопасности Союзного государства до анализа цикличности урожая зерновых на полях Беларуси и России

Модератор заседания директор Института Европы РАН Алексей Громыко напомнил автору, что поднятая им проблема серьезно беспокоит и высшее руководство обеих стран, ей уделяется самое пристальное внимание на государственном уровне, включая соответствующее финансирование.

Откровенные, порой немного наивные суждения докладчиков, вызывали жаркие дискуссии.

По словам одного из членов жюри, ректора ГАУГН Дениса Фомина-Нилова, проводившего мастер-класс на тему: «Кибер, крипто и культура», конкурс обнаружил не только сторонников, но и скептиков, которые сомневались, что найдется много желающих участвовать в интеллектуальном состязании.

Приятно было встретить среди финалистов молодого ученого Александру Козополянскую, которая работает на историческом факультете Московского государственного университета и уже подготовила к защите кандидатскую на тему гуманитарного сотрудничества в рамках Союзного государства. Несколько лет назад, будучи студенткой, она сотрудничала с нашей редакцией. В итоге в основу научной работы Александры легли в том числе и публикации издания «СОЮЗ. Беларусь-Россия».

После завершения презентаций исследований я поинтересовался у декана факультета международных отношения БГУ Виктора Шадурского, какая из идей молодых ученых приглянулась ему больше всего?

— Мне очень понравилась идея одного из финалистов о создании некоего межгосударственного центра, или, скажем, полигона, который занимался бы обкаткой перспективных разработок, а главное — внедрением их в практику, — сказал ученый.

Алексей Громыко на этот вопрос ответил так:

— Главная задача летней школы — дать ребятам возможность высказаться, показать себя, продемонстрировать умение мыслить и рассуждать. Но не только. Вторая задача состояла в том, чтобы насытить отпущенное время встречами, дискуссиями, мастер-классами. Всё это должно было обогатить ребят новыми знаниями, помочь им понять изнутри, как действуют те или иные принципы и механизмы Союзного государства, госструктур, наладить контакты между собой и с серьезными учеными. Думаю, обе задачи выполнены…

Алексей Анатольевич не преувеличивал. Все запланированное удалось в полной мере. Помимо мастер-классов, которые провели Денис Фомин-Нилов и Виктор Шадурский, молодые ученые встретились с известным российским экономистом Татьяной Валовой, статс-секретарем — заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным , с российским космонавтом, а ныне исполнительным директором по пилотируемым космическим программам "Роскосмоса" Сергеем Крикалевым. Пообщались с коллегами из Совета молодых дипломатов МИД России

Под занавес я поинтересовался у Алексея Громыко, каковы перспективы летней школы.

— В следующем году, — ответил он, — мы намерены расширить рамки нашей школы и пригласить к научному конкурсу молодых ученых не только Союзного государства, но и всего СНГ, сделать приоритетной тему развития интеграционных процессов на всем постсоветском пространстве…

кстати

Победителей конкурса наградят ценными призы: два первых места получат ноутбуки, два вторых — планшеты, два третьих — смартфоны. Остальные лауреаты — памятные подарки, возможность участвовать в экспертных мероприятиях в рамках информационного обеспечения строительства Союзного государства и напечатать свои статьи в ведущих научных изданиях России и Беларуси.

дословно

Алексей Громыко, директор Института Европы РАН:

— Мы живем в условиях утверждения полицентричного глобального мира, который таит в себе большие риски и большие возможности. Какое место займут в этом мире Россия и Беларусь? Какое будущее ждет Союз наших государств? Какую роль они призваны сыграть в интеграционных процессах на постсоветском пространстве? Ответы на эти вопросы необходимо дать молодым экспертам-международникам России и Беларуси с опорой на опыт старших поколений интеллектуалов двух стран.