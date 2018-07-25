Жителям ЦАО напоминают о безопасности на воде

В разгар летнего отдыха и школьных каникул Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы осуществляет комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в столичных зонах отдыха и на водоемах столицы. В этот период по статистике, происходит наибольшее количество несчастных случаев на воде, чаще всего из-за нарушений правил поведения, таких как: купание в состоянии алкогольного опьянения, в местах несанкционированных и необорудованных для купания.

— Профилактика — основа нашей работы, — подчеркнул начальник Управления по ЦАО Департамента ГОЧСиПБ Дмитрий Рябцев. — Чрезвычайную ситуацию легче предотвратить, чем потом ликвидировать ее последствия. Комплексная профилактическая работа включает в себя беседы, лекции, занятия с детьми и взрослыми, размещение информационных стендов, запрещающих знаков. В жаркий летний период особенное внимание уделяется безопасности на водных объектах.

Безопасный отдых у воды

Купаться можно только в официально разрешённых органами местного самоуправления местах. Для получения такого разрешения должны быть проведены водолазное обследование дна, проверка соответствия воды и грунта санитарно-эпидемиологическим нормам. Безопасность на пляже должны обеспечивать аттестованные спасатели.

Этим летом в столице открыто 118 зон отдыха у воды, загорать можно с 9 утра и до 9 вечера. А для купания в 2018 году оборудованы 11 пляжей. В Центральном Административном округе нет мест пригодных для купания. Отдохнуть у воды можно в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького, на Пушкинской и Крымской набережных реки Москвы, у Калитниковского, Новоспасского, Екатерининского пруда. Отдыхающих также ждут Красногвардейские, Новодевичьи и Патриаршие пруды.

Возле каждого водного объекта ЦАО установлены знаки, запрещающие купание. К сожалению, многие отдыхающие игнорируют это предупреждение, ведут себя неосторожно. Чтобы предотвратить несчастные случаи, сотрудники Управления по ЦАО Департамента ГОЧСиПБ и Управления по ЦАО ГУ МЧС России по городу Москве, совместно с работниками Управ районов ЦАО, балансодержателями водоемов и сотрудниками полиции регулярно проводят профилактические рейды по берегам прудов, ведут беседы с отдыхающими, раздают памятки о правилах поведения вблизи водоемов. Также в особо жаркий период ситуацию контролируют пожарные части округа и работники ПСО №207.

В минувшие выходные на берегу Новодевичьего пруда можно было наблюдать такую картину: маленький мальчик, вприпрыжку подбежавший к воде, с трудом останавливается и начинает увлеченно бросать в пруд мелкие камешки. В это время его мать, с не меньшим увлечением, разговаривает по мобильному телефону и даже не смотрит в сторону сына.

Сотрудники Управления по ЦАО Департамента ГОЧСиПБ, проводившие рейд по берегу, обратили внимание матери на опасность такого поведения, провели разъяснительную беседу и вручили яркую памятку.

— К сожалению, подобная картину весьма типична, — комментирует ведущий инженер Управления по ЦАО Департамента ГОЧСиПБ Максим Акутников, участвующий в рейде. — Маленькие дети часто остаются без присмотра на берегу водоема. Но даже в центре столицы, глубина пруда может доходить до четырех и более метров. Прибавьте к этому эффект неожиданности, испуг или удар о дно. Беспечность в вопросах безопасности может закончится трагедией.

Правила безопасного поведения на воде

Управление по ЦАО Департамента ГОЧСиПБ напоминает о мерах безопасности, которые должен соблюдать каждый.

Никогда не купайтесь в местах, запрещенных для купания.

Не заплывайте за буйки, обозначающие границы заплыва.

Не подплывайте к судам (моторным, парусным) и другим плавсредствам — это опасно.

Не прыгайте в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей.

Не распивайте спиртные напитки! Купаться в нетрезвом состоянии категорически запрещается!

Не затевайте в воде игры, связанные с нырянием и захватом купающихся.

Не подавайте сигналы ложной тревоги.

Не используйте для плавания доски, лежаки, бревна, камеры автомашин, надувные матрацы и т. п.

Если вы плохо плаваете, держитесь поближе к берегу, так, чтобы в любой момент можно было коснуться ногами дна.

В холодную воду входите медленно, иначе может свести судорогой ногу или закружится голова.

Если при купании свело ногу, сделайте глубокий вдох, погрузитесь в воду с головой. Крепко ухватите рукой большой палец ноги и сильно потяните на себя ступню.

Никогда не выпускайте из поля видимости детей! Помните, что несчастный случай может произойти даже на небольшой глубине!

Как вести себя в лодке

На водных объектах ЦАО расположено несколько лодочных станций. Здесь отдыхающие могут взять на прокат весельную лодку или катамаран. Чтобы приятное времяпрепровождение на воде не омрачилось трагедией, необходимо соблюдать основные правила безопасного проведения:

Садясь в лодку, не торопитесь, а главное — не перегружайте ее.

Не прыгайте с лодки в воду и не забирайтесь в нее из воды через борт — лодка может перевернуться или зачерпнуть воды.

Избегайте встреч с быстродвижущимся водным транспортом, особенно с моторными катерами. Сильная волна от катера может перевернуть вашу лодку.

Нельзя вставать в лодке или раскачивать ее!

Управление по ЦАО Департамента ГОЧСиПБ просит всех соблюдать правила безопасности, а граждан, ставших свидетелями происшествия на воде, где требуется помощь спасателей, незамедлительно звонить по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».

Рейды по безопасности на водных объектах будут практиковаться и впредь, как эффективное средство профилактики несчастных случаев на столичных водоемах в купальный сезон 2018 года.