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Си Цзиньпин призвал мир отказаться от глобальной торговой войны
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Си Цзиньпин призвал мир отказаться от глобальной торговой войны 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
ПЕКИН, 25 июл — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на церемонии открытия бизнес-форума БРИКС в Йоханнесбурге в среду, призвал отказаться от торговых войн, так как в них не будет победителей, а последователи такого курса выстраивания международных отношений в конечном счете нанесут вред сами себе.
"Перед нами стоит выбор между сотрудничеством и конфронтацией, между политикой «закрытых» и «открытых» деверей, между подходом, при котором все получают выгоду, и подходом получения личной выгоды за счет неудачи других", — сказал Си Цзиньпин.
По его словам, «торговые войны должны быть отвергнуты, так как в них не будет победителя, гегемония в экономике несет еще больше препятствий, а те, кто идет по этому пути, нанесут вред сами себе».
По словам китайского лидера, в настоящий момент человеческая цивилизация сталкивается с ситуацией, которой раньше никогда не было, и «для развивающихся стран это представляет одновременно и вызовы, и новые возможности».
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