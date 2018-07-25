Политика хотят снять с выборов за призыв ввести визы для «гостей с юга»

Георгия Городецкого ( Кандидата в депутаты Новомосковского административного округа Москвы ЛДПР ) пытаются снять с избирательной гонки за якобы имевшее место нарушение статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды). Как рассказал Городецкий в интервью «Ридусу» , инициатором преследования стал некий общественный активист, которому не понравилось, что кандидат использует в своей предвыборной риторике тезисы о необходимости введения визового режима для граждан среднеазиатских республик и Азербайджана

За введение визового режима для граждан стран Средней Азии я выступаю уже не первый год. Соответственно у меня и риторика такая, и предвыборная агитация. И один из местных активистов — Олег Максимов — решил заявить на меня в правоохранительные органы , дескать, моя риторика о необходимости визового режима сеет межнациональную вражду. Мы, к слову сказать, долго с ним дискутировали на эту тему еще в президентскую кампанию, а тут, видимо, он решил, что ему подвернулась замечательная возможность насолить своему оппоненту, — пояснил Георгий Городецкий.

Политик уверен, что сколь-либо серьезного вреда его предвыборной кампании Максимову нанести не удастся. «Я не допускаю нарушений закона. Если он хочет написать на меня заявление, пускай пишет. Бояться мне нечего», — подчеркнул Городецкий.

«Тем более, — отмечает политик, — в качестве вещественного доказательства разжигания какой-либо ненависти с моей стороны Максимов хочет привести то, что я в своей предвыборной риторике оперировал официальной статистикой МВД по изнасилованиям в Москве. В частности, я как-то сослался на высказывание представителя полиции о том, что 75% изнасилований совершают выходцы из Средней Азии».