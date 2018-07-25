Дмитрий Азаров: «Ставропольский район должен быть локомотивом Самарской области»

Как отметил руководитель области, огромные возможности муниципального района сегодня фактически не используются, и анализ обращений граждан показывает, что проблем в районе много.

"Район большой и по площади, и по численности. Долгое время другие районы на него равнялись. Однако сегодня ситуация не является таковой. Потенциал остается нереализованным", — заявил глава региона.

Активность жителей в районе велика, однако взаимопонимания между жителями и властью не складывается, и градус недовольства выше, чем в других муниципалитетах Самарской области . Как подчеркнул Дмитрий Азаров , это ведет к тому, что граждане не доверяют власти.

"Это сказывается не только на самочувствии людей, но и на инвестиционном климате. Если один муниципалитет нас подводит, это может негативно сказаться на интересе инвесторов к Самарской области в целом. А между тем Ставропольский район должен быть одним из лидеров, локомотивом роста Самарской области", — заявил Дмитрий Азаров.

С докладами по основным направлениям социально-экономического развития района выступили представители министерства финансов , сельского хозяйства и ЖКХ. По каждому из направлений было отмечено больше недочетов, чем достижений. В основном, это связано с проблемами управления и отсутствия долгосрочных целевых ориентиров.

Бюджетная обеспеченность доходами на 1 июля такова, что район находится на 25-м месте среди 27 муниципальных районов. В 2017 впервые зафиксировано отрицательное значение остатков на счете бюджета, неиспользованный резерв доходов в 2017 году — 80 млн рублей. Также отмечается резкий рост кредиторской задолженности.

Что касается направления ЖКХ, то здесь были названа цифра почти в 200 млн рублей — это долг перед ресурсоснабжающими организациями, и задолженность сохраняется третий год. За срыв договоренностей газовики вырезали часть трубы, подводящей к котельным, под угрозой отопительный сезон, а возможным концессионерам не идут навстречу.

"Такая работа фактически не позволяет району развиваться. Это очень серьезный сдерживающийся фактор. Разбираемся с текущими вопросами района, даже не стратегическими! Теми, которые должна решать муниципальная команда!" — резко отреагировал на информацию Дмитрий Азаров.