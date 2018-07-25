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США расширили список санкций за поставки оборудования для «химоружия» в Сирии
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США расширили список санкций за поставки оборудования для «химоружия» в Сирии 

Пятый канал 40 минут назад
Фото: Пятый канал
Соединенные Штаты добавили в санкционный список восемь физических лиц и пять компаний за то, что они якобы поставляли на территорию Сирии оборудование, впоследствии использованное для разработки химического оружия, сообщает американский Минфин.
Известно, что в списке — граждане Сирии, Ливана и один гражданин Китая. Что касается компаний, то они также сирийские, ливанские и китайские.
Ранее Пятый канал сообщал и о том, как в интервью RT пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о том, что санкционные угрозы в адрес стран-участниц международного газового проекта «Северный поток-2» крайне настораживают Кремль.
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