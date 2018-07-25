В Минске представили уникальную книгу о партизанах

Интересуюсь у автора, сколько на территорию Беларуси было заслано диверсионных групп и организаторов партизанского движения.

— Только в армейских группах насчитывалось около тысячи человек, — рассказывает исследователь. — А были еще чекистские группы и 17 отрядов сибирских комсомольцев. Действовали также смоленские партизанские формирования — 5 бригад, 2 полка, 12 отрядов. Тесные связи были с партизанами Калининской и Брянской областей. Таким образом, можно говорить примерно о 20 тысячах бойцов и командиров, в разное время прибывших на территорию Беларуси из России . Но главной движущей силой партизанского сопротивления был, конечно же, белорусский народ.

Анатолию Кривороту благодаря кропотливой работе в белорусских и российских архивах удалось по-новому взглянуть на многие известные факты, вовлечь в научный оборот новые данные. К слову, у ученого есть веский повод исследовать партизанскую тему.

— Мой отец Алексей Титович стал партизаном в 14 лет, — поясняет Анатолий Криворот. — Много рассказывал о жестокой борьбе с немцами, в частности, во время блокады ими партизанской зоны возле озера Палик. Приходилось сражаться стоя по горло в болоте. Семеро моих родственников воевали за Родину. Были среди них командиры партизанских отрядов, офицеры и солдаты Красной Армии, некоторые погибли…

Ученый показал, что взаимодействие белорусских партизан и присланных с Большой земли формирований началось буквально с первых недель войны и постоянно расширялось. Так, в ходе Сталинградcкой битвы на важнейших железнодорожных линиях Беларуси действовало до тысячи подрывников. То же можно сказать и о Курской битве. Несложно представить, насколько это ограничило немцам подвоз резервов, техники и боеприпасов. Всего белорусско-российскими партизанскими и диверсионными формированиями было пущено под откос около 800 эшелонов врага.

— Крайне важно, что точка зрения белорусских историков становится доступной в России, — сказал директор Института истории НАНБ Вячеслав Данилович. Его поддержал ученый секретарь Центра истории войн и геополитики Института всеобщей истории РАН Дмитрий Суржик:

— Сотрудничество ученых-историков помогает формировать в России школу белорусистики и лучше узнавать Беларусь.

В перспективе предполагается организовать совместный журнал рецензий исторических исследований.

Досье «СОЮЗа»

Ассоциация историков «Союзная инициатива памяти и согласия», благодаря которой в России издан ряд капитальных белорусско-российских трудов, была создана в 2016 году российским Фондом «Историческая память» совместно с Институтом истории НАНБ. Ставит своей целью изучение общей истории двух стран.