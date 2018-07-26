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ССК «Звезда» прорабатывает вопрос о строительстве еще 15 судов
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ССК «Звезда» прорабатывает вопрос о строительстве еще 15 судов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 26 июл — РИА Новости. ССК «Звезда», который уже получил 25 заказов на строительство судов, прорабатывает вопрос о создании еще 15, сообщил журналистам генеральный директор ООО «ССК „Звезда“ Сергей Целуйко.
»На сегодняшний день у верфи подписаны контракты на 25 судов… Прорабатываем еще вопрос о строительстве 15 судов. Считаю, что у верфи загрузка будет полностью", — сказал Целуйко.
По его словам, корректировки по загрузке мощностей идут постоянно, это зависит от нужд фрахтователей.
"С НОВАТЭК обсуждалось строительство 15 газовозов, по "Газпрому" есть несколько перспективных заказов — порядка 8 штук", — добавил Целуйко.
Проект создания судостроительного комплекса на базе дальневосточного завода «Звезда» реализует консорциум «Роснефтегаза», "Роснефти" и "Газпромбанка". Комплекс строится на побережье бухты Большого Камня на южном побережье Приморского края. Он станет единственным в России производителем средне— и крупнотоннажной морской техники и оборудования для разведки, добычи и транспортировки углеводородов, в том числе судов ледового класса и элементов морских платформ для освоения арктических шельфовых месторождений нефти и газа.
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