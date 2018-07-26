ССК «Звезда» прорабатывает вопрос о строительстве еще 15 судов

ВЛАДИВОСТОК , 26 июл — РИА Новости . ССК «Звезда», который уже получил 25 заказов на строительство судов, прорабатывает вопрос о создании еще 15, сообщил журналистам генеральный директор ООО «ССК „Звезда“ Сергей Целуйко.

»На сегодняшний день у верфи подписаны контракты на 25 судов… Прорабатываем еще вопрос о строительстве 15 судов. Считаю, что у верфи загрузка будет полностью", — сказал Целуйко.

По его словам, корректировки по загрузке мощностей идут постоянно, это зависит от нужд фрахтователей.

"С НОВАТЭК обсуждалось строительство 15 газовозов, по "Газпрому" есть несколько перспективных заказов — порядка 8 штук", — добавил Целуйко.