Чебоксарское предприятие «Сеспель» наращивает объемы производства прицепной техники

Фото: baryshov.livejournal.com Чебоксары , 25 июля. — По итогам первого полугодия текущего года предприятием ЗАО «Чебоксарское предприятие „Сеспель“ увеличено производство прицепов и полуприцепов.

Более 80% выпущенной предприятием техники реализуется с использованием государственной поддержки льготного лизинга, оказываемой Минпромторгом России в рамках постановления Правительства Российской Федерации № 518. Согласно условиям данного механизма, за счет средств федерального бюджета осуществляется компенсация выпадающих доходов лизинговых компаний, предоставляющих клиентам скидки по уплате авансовых платежей в размере от 10% до 15% от стоимости техники.

За 6 месяцев 2018 года было выпущено более 600 ед. техники на общую сумму порядка 2 млрд рублей, что на 16% больше показателей соответствующего периода предыдущего года. По прогнозам, к концу 2018 года рост производства составит до 30% по отношению к 2017 году.

Справочно:

По состоянию на июль 2018 года лизинговыми компаниями представлены к субсидированию договора лизинга на 926 ед. прицепной техники, изготовленной такими предприятиями, как ЗАО „Чебоксарское предприятие „Сеспель“, ООО МЗ „Тонар“, ОАО „Уралавтоприцеп“, ООО „ПКФ „Политранс“, ООО „Бонум“ и рядом других. Общий объем субсидии по указанным договорам составляет 197,6 млн рублей.