Предупреждение украинцам: Зима будет лютой

Геннадий Зубко. Об этом на селекторном совещании заявил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины

«Обращаться (в Верховную Раду ) с точки зрения того, чтобы внести в закон о теплоснабжении изменения о невозможности отключения во время отопительного сезона теплоснабжающих предприятий… Мы это сделаем», — сообщил Зубко.

Он напомнил, что в прошлом году в некоторых городах были инциденты с отключением теплоснабжения во время отопительного сезона.

«Мы уже в прошлом году увидели, что за счет некомпетентности тех или иных менеджеров у нас были отключения. Да, потом регулировали эту позицию, находили деньги. Но в это время люди, которые платят налоги, были без теплоснабжения», — добавил он.

Зубко предупредил, что сейчас наблюдается отставание от графика подготовки регионов к отопительному сезону. По его словам, до конца июля подобное отставание должно быть сокращено.

Он также отметил, что уровень расчетов за газ увеличился на 4%, однако до сих пор остается критическим. В связи с наличием задолженности вице-премьер-министр выразил убеждение, что зима будет «непростой».