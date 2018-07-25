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Предупреждение украинцам: Зима будет лютой
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Предупреждение украинцам: Зима будет лютой 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом на селекторном совещании заявил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.
«Обращаться (в Верховную Раду) с точки зрения того, чтобы внести в закон о теплоснабжении изменения о невозможности отключения во время отопительного сезона теплоснабжающих предприятий… Мы это сделаем», — сообщил Зубко.
Он напомнил, что в прошлом году в некоторых городах были инциденты с отключением теплоснабжения во время отопительного сезона.
«Мы уже в прошлом году увидели, что за счет некомпетентности тех или иных менеджеров у нас были отключения. Да, потом регулировали эту позицию, находили деньги. Но в это время люди, которые платят налоги, были без теплоснабжения», — добавил он.
Зубко предупредил, что сейчас наблюдается отставание от графика подготовки регионов к отопительному сезону. По его словам, до конца июля подобное отставание должно быть сокращено.
Он также отметил, что уровень расчетов за газ увеличился на 4%, однако до сих пор остается критическим. В связи с наличием задолженности вице-премьер-министр выразил убеждение, что зима будет «непростой».
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