Японский школьник создал пришельца из панцирей насекомых (выглядит жутко!)

Японский старшеклассник создал монстра, напоминающего одновременно трансформера, дьявола и пришельца, из панцирей цикад.

Фото @ride_hero_

Стоит оговориться, что сами насекомые в процессе создания этого шедевра не пострадали. Дело в том, что цикады сбрасывают панцири, когда вырастают.

Школьник сначала собирал эти части, а затем сделал из них эту устрашающую фигуру. После он выложил фото своего творения в твиттер, подписав, что это инопланетный захватчик.

«Этого парня я сделал из панцирей цикад во время учебы. Он прилетел, чтобы захватить Землю, и находится на вершине пищевой цепочки мира насекомых».

Фото @ride_hero_

«Вот что я использовал: панцири цикад, пинцет, клей по дереву. Я вырезал делали нужной формы и приклеивал их. Для начала потренировался, и вот, что получилось».

Впоследствии выяснилось, что данный экспонат предназначался для школьного проекта в городе Осаки

Итак, знакомьтесь: инопланетный завоеватель, который уже смотрит на вас как на своих будущих подданных. Или как на корм для гигантских инопланетных насекомых?

Пост с чудовищем стал вирусным, набрав 62 тысячи ретвитов и 150 тысяч лайков.

Любопытно, что скоро к японскому школьнику, известному в твиттере под ником ride_hero_, в комментариях предложили вариант защитника Земли, сделанного из кусочков панцирей крабов.

Фото @hmhm114514

«Было бы здорово, если бы он сразился с крабовым роботом, который был популярен некоторое время назад».

У него героический облик и два огромных самурайских меча — то что нужно, чтобы давать отпор угрозе из космоса.