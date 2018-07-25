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Японский школьник создал пришельца из панцирей насекомых (выглядит жутко!)
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Японский школьник создал пришельца из панцирей насекомых (выглядит жутко!) 

PlayboyRussia.com 1 час назад
Фото: PlayboyRussia.com
Японский старшеклассник создал монстра, напоминающего одновременно трансформера, дьявола и пришельца, из панцирей цикад.
Фото @ride_hero_
Стоит оговориться, что сами насекомые в процессе создания этого шедевра не пострадали. Дело в том, что цикады сбрасывают панцири, когда вырастают.
Школьник сначала собирал эти части, а затем сделал из них эту устрашающую фигуру. После он выложил фото своего творения в твиттер, подписав, что это инопланетный захватчик.
«Этого парня я сделал из панцирей цикад во время учебы. Он прилетел, чтобы захватить Землю, и находится на вершине пищевой цепочки мира насекомых».
Фото @ride_hero_
«Вот что я использовал: панцири цикад, пинцет, клей по дереву. Я вырезал делали нужной формы и приклеивал их. Для начала потренировался, и вот, что получилось».
Впоследствии выяснилось, что данный экспонат предназначался для школьного проекта в городе Осаки.
Итак, знакомьтесь: инопланетный завоеватель, который уже смотрит на вас как на своих будущих подданных. Или как на корм для гигантских инопланетных насекомых?
Пост с чудовищем стал вирусным, набрав 62 тысячи ретвитов и 150 тысяч лайков.
Любопытно, что скоро к японскому школьнику, известному в твиттере под ником ride_hero_, в комментариях предложили вариант защитника Земли, сделанного из кусочков панцирей крабов.
Фото @hmhm114514
«Было бы здорово, если бы он сразился с крабовым роботом, который был популярен некоторое время назад».
У него героический облик и два огромных самурайских меча — то что нужно, чтобы давать отпор угрозе из космоса.
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