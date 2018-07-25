Прокуратура требует освободить энгельсский пляж от предпринимателей-захватчиков

Уже в ближайшее время металлический забор, перегородивший всю береговую зону в районе городского пляжа Энгельса Саратовской области , должен быть демонтирован. Об этом сегодня, 25 июля, корреспонденту ИА «Свободные новости» сообщил старший помощник прокурора города Роман Давреш.

По его словам, в ходе надзорных мероприятий по соблюдению федерального законодательства прокуратурой было выявлено нарушение водного Кодекса РФ . Как отметил собеседник, осматривая береговую линию инспекция обнаружила металлический забор, препятствующий свободному доступу граждан к реке.

«По данному факту прокурором города Энгельса направлено исковое заявление в суд с требованием освободить береговую полосу путем демонтажа двух заборов. Первое судебное заседание назначено на 30 июля. Аналогичные нарушения были выявлены и в прошлом году. Тогда прокурором города было возбуждено административное дело в отношении ООО «Городской пляж» и по результатам его рассмотрения юридическое лицо было оштрафовано на 200 тысяч рублей», — рассказал Давреш.

Тогда указанные требования были выполнены, а забор демонтировал сам собственник. Несмотря на это уже в этом году сооружение вновь было установлено на прежнем месте.

Также, по его словам, прокуратурой было установлено, что предприниматели взымают плату с граждан за пользование пляжем, не имея на то законных оснований, так как администрация не стала продлевать аренду земли для ООО «Городской пляж».

«Администрация вынесла распоряжение об отказе предоставления земельного участка в аренду без торгов. Данный документ в настоящее время ООО «Городской пляж» обжалует в арбитражном суде Саратовской области», — рассказал старший помощник прокурора.

По его словам, в том случае, если арбитраж подтвердит законность действий мэрии, прокуратура обратится в полицию с поручением о проведении проверки из-за самоуправства.