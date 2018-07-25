Ещё
Европейские авиакомпании пожаловались в Брюссель на забастовки диспетчеров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Европейские авиакомпании пожаловались в Брюссель на забастовки диспетчеров 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Как говорится в совместном заявлении авиакомпаний, забастовки ограничивают фундаментальный принцип свободы передвижения в Европейском союзе, закрывая французское воздушное пространство. «Компании не оспаривают право на забастовку, однако считают, что Франция нарушает законодательство ЕС, не обеспечивая (авиакомпаниям) возможности полетов над страной во время забастовок», — говорится в заявлении.
Напомним, эксперты заявляли о том, что треть всех задержек рейсов в Европе происходит по вине французских диспетчеров (речь шла не только об их забастовках, но и об устаревшем оборудовании, которое они используют). В свою очередь, авторы жалобы говорят, что количество забастовок по сравнению с прошлым годом увеличилось в 4 раза.
По словам генерального директора IAG Уилли Уэлша, во время забастовок (французских диспетчеров) страдают не только пассажиры, прилетающие или вылетающие из Франции. Пассажиры рейсов, которые пролетают над Францией, особенно в огромном воздушном пространстве Марселя и Средиземного моря, страдают от задержек и отмен (рейсов).
Реакции французской стороны на жалобу пока не последовало.
По данным исследования, проведенного по поручению Сената Франции, в период между 2004 и 2016 годом французские авиадиспетчеры бастовали в общей сложности 254 дня. Вторыми с огромным отставанием идут авиадиспетчеры Греции (46 дней) и Италии (37 дней).
РЖД-Партнер: последние новости
Эксперты: железнодорожный мост в Крым поможет туристам, но не грузам РЖД расширяет географию действия Делового проездного «РЖД Логистика» организовала ускоренную доставку груза из Пекина в Москву в грузобагажном вагоне пассажирского поезда
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп и Путин не поделили Украину124
Крымский мост начал отделяться от Крыма611
Россиян спасут от увольнений91
В смертельном пожаре в Греции нашли «российский» след193
Заявление Лолиты грозит международным скандалом307
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
00:58
Украина нашла еще один способ наказать Крым
Украина В мире
02:19
Захарченко оставили без денег
Криминал Происшествия
05:24
Трамп и Путин не поделили Украину
В мире Европа
00:47
Киев затопило
В мире Украина
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
01:36
Обнародованы грязные тайны Чикатило
Криминал Происшествия
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
02:57
Тюремным мукам в Ярославле нашли оправдание
Происшествия
00:30
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение