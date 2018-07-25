Европейские авиакомпании пожаловались в Брюссель на забастовки диспетчеров

Как говорится в совместном заявлении авиакомпаний, забастовки ограничивают фундаментальный принцип свободы передвижения в Европейском союзе , закрывая французское воздушное пространство. «Компании не оспаривают право на забастовку, однако считают, что Франция нарушает законодательство ЕС, не обеспечивая (авиакомпаниям) возможности полетов над страной во время забастовок», — говорится в заявлении.

Напомним, эксперты заявляли о том, что треть всех задержек рейсов в Европе происходит по вине французских диспетчеров (речь шла не только об их забастовках, но и об устаревшем оборудовании, которое они используют). В свою очередь, авторы жалобы говорят, что количество забастовок по сравнению с прошлым годом увеличилось в 4 раза.

По словам генерального директора IAG Уилли Уэлша, во время забастовок (французских диспетчеров) страдают не только пассажиры, прилетающие или вылетающие из Франции. Пассажиры рейсов, которые пролетают над Францией, особенно в огромном воздушном пространстве Марселя и Средиземного моря, страдают от задержек и отмен (рейсов).

Реакции французской стороны на жалобу пока не последовало.