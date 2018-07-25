Минфин привел алгоритм пересчета сомнительных долгов для резерва 

НК РФ предоставляет возможность компаниям уменьшать налогооблагаемую прибыль на суммы, зависшие у должника до момента признания их безнадежной задолженностью. Для этого создается резерв по сомнительным долгам.
Объем целевого фонда зависит от возраста задолженности и рассчитывается по результатами ее инвентаризации в последний день периода.
Кроме того резерв не должен превышать одной десятой от выручки компании, обычно годовой.
Однако при ежеквартальном или ежемесячном исчислении фонда может использоваться и оборот компании за отчетные месяц или квартал, если он превысил финансовые результаты налогового периода.
Таким образом, в течение года резерв рассчитывается и учитывается по следующему алгоритму:
на последний день периода определяется сумма сомнительных долгов дебиторов, исходя из момента возникновения и соответствующих положений Кодекса; полученный результат в случае необходимости уменьшается до размера 10 процентов выручки, наибольшей из видов, используемых для расчета; определяется остаток резерва — его размер, установленный в последний раз, уменьшается на сумму долгов, ставших за отчетный период безнадежными к взысканию, и, как следствие, списанных за счет фонда; если вновь исчисленная сумма резерва оказалась меньше остатка — разницу нужно учесть как внереализационный доход компании; если больше — сумма, на которую фонд будет увеличен, станет внереализационным расходом.