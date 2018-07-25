Минфин привел алгоритм пересчета сомнительных долгов для резерва

НК РФ предоставляет возможность компаниям уменьшать налогооблагаемую прибыль на суммы, зависшие у должника до момента признания их безнадежной задолженностью. Для этого создается резерв по сомнительным долгам.

Объем целевого фонда зависит от возраста задолженности и рассчитывается по результатами ее инвентаризации в последний день периода.

Кроме того резерв не должен превышать одной десятой от выручки компании, обычно годовой.

Однако при ежеквартальном или ежемесячном исчислении фонда может использоваться и оборот компании за отчетные месяц или квартал, если он превысил финансовые результаты налогового периода.

Таким образом, в течение года резерв рассчитывается и учитывается по следующему алгоритму:

на последний день периода определяется сумма сомнительных долгов дебиторов, исходя из момента возникновения и соответствующих положений Кодекса; полученный результат в случае необходимости уменьшается до размера 10 процентов выручки, наибольшей из видов, используемых для расчета; определяется остаток резерва — его размер, установленный в последний раз, уменьшается на сумму долгов, ставших за отчетный период безнадежными к взысканию, и, как следствие, списанных за счет фонда; если вновь исчисленная сумма резерва оказалась меньше остатка — разницу нужно учесть как внереализационный доход компании; если больше — сумма, на которую фонд будет увеличен, станет внереализационным расходом.