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«Ангидак» прорекламировал спрей от простуды через сексуальные фантазии
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«Ангидак» прорекламировал спрей от простуды через сексуальные фантазии 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
Дисс на простуду, который «Ангидак» выпустил в рамках своей рекламной кампании, набрал уже около 9,5 млн просмотров. Бренд на этом не остановился: новый ролик, продвигающий спрей от простуды, уже активно обсуждается пользователями сети.
То, что это реклама лекарства, понимаешь не сразу. На протяжении 20 секунд девушки сексуально облизывают мороженое, прикусывают губы… В общем, ничего общего с симптомами простуды.
Слоганом кампании: «Для тех, кому нужны фантазии, а не больное горло». Авторы поясняют, дискомфорт в горле обычно мешает «исполнению самых откровенных желаний».
Ролик оказался очень спорным, его обсуждают во всех социальных сетях. Большинство пользователей (преимущественно мужчины) пришло в восторг от картинки, увиденной на экране — об этом они поспешили сообщить в комментариях под видео. А вот другая часть аудитории посчитала сексуальный подтекст в рекламе абсолютно не нужным и даже унижающим.
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