128 миллионов рублей потратят на коммунальную технику на Ставрополье

Обновление коммунальной техники обойдётся бюджету Ставрополья в 128 миллионов рублей, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе минЖКХ

Ессентуках, Кисловодске и Новую уборочную технику решили закупить в Ставрополе Пятигорске . Губернатор уже перечислил половину средств, и муниципалитеты начали аукционные торги с поставщиками.

Ещё 64 миллиона рублей на новые машины могут достаться другим городам Ставропольского края. Министерство ЖКХ СК принимает заявки от муниципалитетов до 1 августа.

«Как видно из заявок, которые поступают от органов местного самоуправления, больше всего на местах нужна подметально-уборочная техника. Уверен, приобретение современных спецмашин поможет сделать чище города и села края», — рассказал министр ЖКХ Ставропольского края Роман Марченко

Напомним, в 2018 году доходы Ставропольского края превысили 100 миллиардов рублей, и парламентариям предложили увеличить расходы на социально-значимые нужды.