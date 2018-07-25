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128 миллионов рублей потратят на коммунальную технику на Ставрополье
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128 миллионов рублей потратят на коммунальную технику на Ставрополье 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Обновление коммунальной техники обойдётся бюджету Ставрополья в 128 миллионов рублей, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе минЖКХ.
Новую уборочную технику решили закупить в Ставрополе, Ессентуках, Кисловодске и Пятигорске. Губернатор уже перечислил половину средств, и муниципалитеты начали аукционные торги с поставщиками.
Ещё 64 миллиона рублей на новые машины могут достаться другим городам Ставропольского края. Министерство ЖКХ СК принимает заявки от муниципалитетов до 1 августа.
«Как видно из заявок, которые поступают от органов местного самоуправления, больше всего на местах нужна подметально-уборочная техника. Уверен, приобретение современных спецмашин поможет сделать чище города и села края», — рассказал министр ЖКХ Ставропольского края Роман Марченко.
Напомним, в 2018 году доходы Ставропольского края превысили 100 миллиардов рублей, и парламентариям предложили увеличить расходы на социально-значимые нужды.
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