Андрей Турчак поделил 16-21 место в «Индексе власти» фонда «Петербургская политика» 

Фонд «Петербургская политика» представил июльский релиз «Индекса власти»: слагаемыми оценки, полученной каждым из участников, стали профессиональная репутация персоны, ее аппаратно-лоббистский потенциал, значимость курируемой сферы, возраст, наличие крупных успехов и/или неудач. Секретарь геносвета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации (от Псковской области) Андрей Турчак разделил 16-21 места: он разделил позиции с директором Росгвардии Виктором Золотовом, председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной, спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, министром энергетики Александром Новаком и министром экономического развития Максимом Орешкиным. Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников разделил 54-62 места: соседями Ведерникова по таблице стали главы Адыгеи и Коми Марат Кумпилов и Сергей Гапликов, губернатор Курганской области Алексей Кокорин, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и другие. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».