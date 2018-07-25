После замечаний воронежской ФАС вновь объявили торги на создание мусоросортировочного завода 

Объект построят к декабрю. Воронежские власти учли замечания специалистов антимонопольной службы и повторно объявили аукцион на строительство в Борисоглебске мусоросортировочного комплекса в среду, 25 июля. Стоимость объекта не изменилась — строительство обойдётся почти в 32,6 млн рублей, говорится в документации, опубликованной на сайте госзакупок. Деньги выделят из областного и муниципального бюджетов. Создание мусоросортировочного комплекса включает поставку, сборку и пуско-наладку оборудования — конвейеров, сортировочной платформы, площадки обслуживания грохота, пресса. Планируется, что производительность завода составит не менее 50 тыс. тонн в год. Подрядчику предстоит завершить все работы к декабрю 2018 года. Всего до конца года в регионе появятся три мусоросортировочных комплекса — в Борисоглебске, а также Павловском и Россошанском районах. Аукционы на их строительство впервые были объявлены в мае. Начальная цена контрактов составляла 32,6 млн, 26,4 млн и 34,4 млн рублей соответственно. Однако торги отменило управление антимонопольной службы по Воронежской области. Основанием для такого решения стали жалобы ООО «ПТК Мегалион». Антимонопольщики выявили, что заказчики допустили ряд ошибок. К примеру, быстровозводимый ангар для размещения оборудования мусоросортировочной линии с зоной приема ТКО, административно-бытовой корпус и мусоросортировочную линию они объединили в один лот, однако они относят к разным видам продукций. В связи с этим жалобы ООО «ПТК Мегалион» признали обоснованными. Администрациям Павловского и Россошанского районов и Борисоглебскому округу ведомство выдало предписание об аннулировании результатов торгов. Справка Для создания трех мусоросортировочных комплексов Воронежской области как региону, одному из первых разработавших необходимые программные документы в сфере обращения с отходами, выделили федеральную субсидию. Мощность борисоглебского завода должна составить 50 тыс.тонн/год, павловского — 25 тыс.тонн/год, россошанского — 70 тыс.тонн/год. Мусоросортировочные заводы позволят не только увеличить объем извлекаемых из твердых коммунальных отходов полезных фракций, но и снизить негативное воздействие отходов на окружающую среду. Дарья Крымова