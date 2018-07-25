МЭР не поддержало законопроект об урегулировании статуса таунхаусов 

Минэкономразвития не поддержало законопроект об урегулировании таунхаусов и малоэтажных жилых комплексов, сообщили RNS в пресс-службе министерства.
«Законопроект получил отрицательное заключение об оценке регулирующего воздействия», — сказали в пресс-службе ведомства
В МЭР отметили, что отсутствие в законопроекте критериев и перечня объектов, которые можно отнести к малоэтажным жилым комплексам, допускает создание «анклавов», осуществляющих собственное управление в обход местных органов самоуправления.
Законопроект также не разграничивает режим эксплуатации малоэтажных жилых комплексов и многоквартирных домов, в том числе в части разграничения общего имущества, заявили в МЭР. Кроме того, предложенные способы управления имуществом малоэтажными жилыми комплексами не учитывают уже существующие нормы Жилищного кодекса.
Ранее «Коммерсант» сообщил, что в Госдуму планируется внести законопроект, определяющий порядок управления таунхаусами и коттеджными поселками, разработанный группой депутатов во главе с заместителем председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александром Сидякиным.