МЭР не поддержало законопроект об урегулировании статуса таунхаусов

Минэкономразвития не поддержало законопроект об урегулировании таунхаусов и малоэтажных жилых комплексов, сообщили RNS в пресс-службе министерства.

«Законопроект получил отрицательное заключение об оценке регулирующего воздействия», — сказали в пресс-службе ведомства

В МЭР отметили, что отсутствие в законопроекте критериев и перечня объектов, которые можно отнести к малоэтажным жилым комплексам, допускает создание «анклавов», осуществляющих собственное управление в обход местных органов самоуправления.

Законопроект также не разграничивает режим эксплуатации малоэтажных жилых комплексов и многоквартирных домов, в том числе в части разграничения общего имущества, заявили в МЭР. Кроме того, предложенные способы управления имуществом малоэтажными жилыми комплексами не учитывают уже существующие нормы Жилищного кодекса.