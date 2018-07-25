Налоговая амнистия прекращает исполнительное производство

Подробности освобождения от недоимок по налогам продолжают волновать граждан, и Минфин подготовил новую порцию разъяснений.

Чиновники напоминают, так называемый закон об амнистии, принятый в конце прошлого года признает безнадежными долги по имущественным налогам физлиц, возникшие до 01.01.2015 и соответствующие им пени по состоянию на момент принятия ФНС решения о списании.

Однако на момент вступления документа в силу не был урегулирован вопрос полномочий судебных приставов по отношению к указанным суммам, если к взысканию была привлечена ФССП.

Финансисты сообщают, что Федеральный закон от 07.03.2018 № 48-ФЗ внес необходимые коррективы.

Так, в качестве одного из оснований прекращения исполнительного производства установлено признание задолженности перед бюджетом безнадежной к взысканию в соответствии с нормативными актами РФ

Следовательно, охота на должников в отношении списанных налоговиками сумм запрещена и для судебных приставов.