Ливерпуль может стать первым углеродно-нейтральным городом в мире к 2020 году

Ливерпуль может стать первым углеродно-нейтральным городом в мире к концу 2020 г. Для этого городской совет заключил партнерство с разработчиком инновационной блокчейн-платформы Poseidon Foundation. Технология позволит жителям и компаниям быстро компенсировать выбросы от повседневных покупок. Новая климатическая стратегия города пройдет испытания в течение года. Об этом сообщает издание Environmental Leader.

"У городского совета Ливерпуля значительный углеродный след из-за всех сервисов, которые мы предоставляем. Вклад вносят уличное освещение, бесчисленное количество зданий, таких как Сент Джордж Холл (исторический памятник в Ливерпуле) и транспортный парк, — заметил мэр города Джо Андерсон . — Мы уже добились значительных успехов по снижению выбросов на 40% к 2030 г. Но принятых мер не достаточно. Партнерство с Poseidon позволит освоить новые радикальные методы".

Гватемале и Платформа Poseidon Foundation соединяет граждан и предпринимателей с природоохранными проектами, которые реализует компания Ecosphere+ в Перу Индонезии . Когда человек, зарегистрированный на платформе, совершает покупку, система вычисляет углеродный след товара и добавляет в чек стоимость его компенсации. После оплаты терминал отправляет информацию в Poseidon Foundation. Платформа автоматически сопоставляет покупку с профилем покупателя и обменивает начисленную сумму на токены (цифровая валюта) — на них приобретаются углеродные кредиты, возмещающие выбросы углекислого газа, спровоцированные производством и транспортировкой купленного товара. Дополнительные средства перечисляются в пользу природоохранных проектов. Покупатель в течение нескольких секунд получает уведомление о том, купленный им товар углеродно-нейтральный.

"Углеродные кредиты — способ оценить хранение углерода и другие экологические, социальные и экономические выгоды, получаемые в результате защиты и укрепления лесов, а также устойчивого землепользования, — говорится на сайте Ecosphere+. — Наши проекты одновременно защищают уязвимые леса и помогают местным сообществам перейти к устойчивым практикам и производству товаров без вреда для экосистем. К примеру, углеродное финансирование помогло перуанским фермерам производить какао, восстанавливая деградированные земли в природном заповеднике Тамбопата".

В прошлом месяце к платформе Poseidon Foundation присоединился ливерпульский производитель автомобилей Briggs Automotive Company. НКО планирует работать и с другими местными компаниями, а также школами и университетами, чтобы разработать образовательные программы на тему выбросов.

Мэр Ливерпуля, в свою очередь, проведет Стратегический деловой саммит, чтобы рассказать социальным предпринимателям и представителям бизнес-сектора из региона о том, как Poseidon может помочь им стать углеродно-нейтральными. Мероприятие состоится в сентябре.

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