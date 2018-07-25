Иностранным журналистам показали возможности «умного» города

В среду, 25 июля, завершился 6-й Международный двухдневный форум для представителей иностранных и зарубежных русскоязычных средств массовой информации «It’s Time for Moscow».

Главная тема мероприятия — развитие столицы как «умного» мегаполиса, открытого для зарубежных предпринимателей и туристов.

Москва стала важным рынком не только для Европы, но и для всего континета. Буквально за несколько лет благодаря созданию современной инфраструктуры и благоприятного бизнес климата, столица выбилась на первые позиции в мировых рейтингах по таким показателям, создание городской среды, человеческого капитала, цифровой экономики, — рассказал «Вечерней Москве» Министр правительства Москвы , руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Сергей Черемин

Кроме того, город занимает 1-е место по проектам государственно-частного партнерства среди российских регионов, 1-е место в мире по организации платных парковочных мест, общественного транспорта, 1-е место среди восточноевропейских городов по показателям развития экономики и инфраструктуры.

По словам Черемина, иностранные журналисты часто интересуются, не мешают ли развиваться городу санкции.

— Они практически никак не повлияли на экономику города. Достаточно посмотреть наши технопарки, современную инфраструктуру города и так далее. К концу 2017 года одни только прямые накопленные иностранные инвестиции в экономике города составили около 280 миллиардов долларов США, — отметил Черемин. Он отметил, что и количество иностранных компаний в городе продолжает расти — это не только традиционные европейские предприятия, но и компании из США

Справка «ВМ»

Шестой Международный форум представителей иностранных и зарубежных русскоязычных средств массовой информации «It’s Time for Moscow» прошел в российской столице 24-25 июля. Основные мероприятия состоялись в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной.

Франции, Германии, Португалии, Бельгии, Швейцарии, Румынии, Греции, Сербии, Болгарии, Чехии, Сингапура, Ирана, Бразилии, Эстонии, Литвы, Латвии, Узбекистана, В форуме, организованном Департаментом внешнеэкономических и международных связей города Москвы, приняли участие более 100 представителей иностранных СМИ из 32 стран, в том числе США, Великобритании Австралии , Индии, Китая Израиля , а также Молдовы Таджикистана и других.

Главная цель мероприятия была рассказать мировой общественности о результатах деятельности и ближайших планах Правительства Москвы по инфраструктурному развитию столицы, внедрению IT-технологий и созданию «умного города», социально-экономическому развитию, формированию благоприятных условий для привлечения инвестиций, успешного ведения бизнеса и комфортного проживания в российской столице.