Деньги с неба: рекордные выигрыши победителей лотерей

США стало на одного миллионера больше. В штате Калифорния неизвестный человек, чьё имя не разглашается, выиграл в лотерею огромную сумму — $522 млн долларов. Победителю удалось угадать все шесть выпавших чисел лотереи. Ещё восемь счастливчиков угадали пять номеров и получат второй приз в размере от $1 до $3 млн По всему миру миллионы людей покупают лотерейные билеты, надеясь сорвать джек-пот. Некоторым это удаётся, и они в один момент становятся миллионерами, а то и миллиардерами. News.ru вспоминает самые крупные выигрыши в лотерею в истории.

1. Джек Уиттейкер из США — $315 млн Счастливчик сорвал самый крупный на тот момент куш в истории США в 2002 году. Тот редкий случай, когда большие деньги пришли не к бедному человеку, а к богачу. Джек Уиттейкер занимал пост президента одной из крупных строительных корпораций. Но американские законы суровы к миллионерам — их сразу «душат» огромными налогами. С их вычетом итоговая сумма, выданная на руки мужчине, составила $144 млн Огромные деньги обернулись множеством бед для мужчины и его семьи. Около $800 тыс. у Джека Уиттейкера украли из автомобиля, значительную часть выигрыша он промотал в казино. В итоге с ним развелась жена, его внучка умерла от передозировки наркотиков, а затем скончалась и его дочь.

Warner Bros. Pictures

Кадр из фильма «Лотерейный билет»

2. Соломон Джексон США — $260 млн Большие деньги свалились, как снег на голову, пенсионеру из Южной Каролины в 2009 году. Счастливый билет мужчина приобрёл за $2 на автомобильной заправке. Сумма, которая досталась Джексону, была самым крупным выигрышем в лотерею за всю историю существования лотереи Powerball. Соломон Джексон не взял из выигранной суммы ни доллара. На вопрос, как он распорядится богатством, он ответил: «Я стар. У меня была хорошая работа, обеспечившая мне приличную пенсию. Господь уже итак благословил меня, был щедр ко мне. Так что я не возьму из этих денег ни цента. Я их отдам, но пока не скажу кому».

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Tim Dominick

3. Хуан Родригес из Колумбии — $149 млн Бедному латиноамериканцу деньги «упали с неба» в 2004 году, когда у него оставался в кармане ровно один доллар. А сумма его долгов уже составляла $44 тыс. Мужчина работал сторожем и постоянно выслушивал упрёки жены. Хуан Родригес купил лотерейный билет на последние деньги. Но выигранная сумма не спасла их брак. Жена подала на развод и отсудила половину денег. А муж пошёл на курсы управление финансами, чтобы никто больше не отнял честно выигранные миллионы.

Ten/Four Pictures

Кадр из фильма «Счастливчик»

4. Брэд Дюк из США — $85 млн Тот редкий случай, когда человек распорядился выигранными деньгами правильно и разумно. В 2005 году менеджер сети спортклубов в одночасье стал миллионером. Первое, что он сделал — нанял команду финансовых консультантов, чтобы они помогли ему грамотно распорядится деньгами. Брэд Дюк погасил кредиты в $80 млн, а еще $45 млн вложил в ценные бумаги тех компаний, где риск потерь минимален, а прибыль наиболее высока. Ещё $35 млн счастливчик решил инвестировать в компании с большими рисками, однако большими доходами — нефтяные и газовые корпорации. В итоге Брэд Дюк приумножил выигранные деньги. Он по-прежнему управляет фитнес-центрами и развивает любимое дело — велоспорт, а также занимается благотворительностью.

5. Надежда Мухаметзянова из России — 30 млн рублей