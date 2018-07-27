Ещё
Бутина назвала две причины своего ареста
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кобзон находится в реанимации
Кобзон находится в реанимации

Бутина назвала две причины своего ареста 

Свободная пресса 1 час назад
Сотрудники российского посольства в США 26 июля посетили в тюрьме арестованную американскими властями гражданку РФ Марию Бутину.
Представители дипмиссии отметили, что Бутина не имеет жалоб на здоровье, однако по непонятным причинам её не выводят на прогулки, кроме того, есть проблемы с питанием. Сама она уверена, что её преследуют по политическим мотивам.
«Мария просила передать привет родителям. Сказала, что твердо намерена доказывать свою невиновность. Выразила мнение, что её преследуют за политические взгляды и «не тот цвет волос»», — говорится в сообщении посольства.
"Следующее посещение намечено на четверг, 2 августа. Продолжим оказывать ей консульское содействие и всяческую поддержку", — подчеркивают дипломаты.
Ранее сообщалось, что 29-летняя Бутина обвиняется в незарегистрированной деятельности в качестве иностранного агента российского чиновника. Ей грозит штраф и лишение свободы до 10 лет.
Новости по теме: Россия заявила протест США из-за ситуации с Бутиной
Свободная пресса: последние новости
Решено снести съемочную площадку «Дома-2» Ведущая «Орла и Решки» выходит замуж за экс-солиста группы «Smash» Жителей всех многоэтажек обяжут раскошелится на «антитеррористическую защиту» домов
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий454
Мать убитой в Серпухове девочки впала в кому от горя62
В России взлетят цены на ЖКХ678
В Крыму нашли ядерное оружие102
Кобзон находится в реанимации14
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Ближний Восток
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Общество
05:30
«Яндекс» слил в Сеть зарплаты россиян
Интернет Наука и техника
00:54
Полицейские отправили россиянина в кому из-за стакана
Криминал Происшествия
05:40
В плоскую Землю поверили около 4 млн россиян
Общество Социология
03:44
Пенсионерка отдала несуществующему внуку 200 тыс. рублей
Криминал Происшествия
01:23
Сотни мигрантов прорвались в Испанию
В мире Европа
00:49
Лидера ОПГ застрелили во время вечеринки
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение