Бутина назвала две причины своего ареста

Сотрудники российского посольства в США 26 июля посетили в тюрьме арестованную американскими властями гражданку РФ Марию Бутину.

Представители дипмиссии отметили, что Бутина не имеет жалоб на здоровье, однако по непонятным причинам её не выводят на прогулки, кроме того, есть проблемы с питанием. Сама она уверена, что её преследуют по политическим мотивам.

«Мария просила передать привет родителям. Сказала, что твердо намерена доказывать свою невиновность. Выразила мнение, что её преследуют за политические взгляды и «не тот цвет волос»», — говорится в сообщении посольства.

"Следующее посещение намечено на четверг, 2 августа. Продолжим оказывать ей консульское содействие и всяческую поддержку", — подчеркивают дипломаты.

Ранее сообщалось, что 29-летняя Бутина обвиняется в незарегистрированной деятельности в качестве иностранного агента российского чиновника. Ей грозит штраф и лишение свободы до 10 лет.

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