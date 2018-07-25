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Литературная встреча для детей Чертанова Южного прошла в библиотеке №143
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Литературная встреча для детей Чертанова Южного прошла в библиотеке №143 

Управа района Чертаново Южное города Москвы 1 час назад
Фото: Чертаново Южное
Литературный час «Однажды в книжном королевстве» прошел в библиотеке №143 в среду, 25 июля. Событие было полностью посвящено цветам и растениям, потому что являлось частью окружной библиотечной программы «Садовое лето».
О том, как прошла встреча с ребятами, редакции газеты «Чертаново Южное» рассказала заведующая отделом библиотеки Мария Колотенкова. Сначала с детьми побеседовали о редких растениях и их целебных свойствах, показав им красочную презентацию «Садовое лето». Затем каждый гость выбрал себе книгу о летних приключениях, а в финале встречи ребята посмотрели мультфильм « Ночной цветок».
— Все прошло замечательно! Дети остались очень довольны, — подытожила Мария Колотенкова, — В конце литературного часа все ребята любовались цветами, которые мы посадили на улице еще в начале проекта «Садовое лето».
«Садовое лето» в библиотеке №143 продолжается. Следить за афишей предстоящих событий можно на официальном сайте централизованной библиотечной системы Южного округа.
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