Никитин и Клочкова подали документы в облизбирком для регистрации в качестве кандидатов в губернаторы Нижегородской области 

Глава Нижегородской области Глеб Никитин и депутат ЗС НО Галина Клочкова подали документы в облизбирком для регистрации в качестве кандидатов в губернаторы Нижегородской области по информации на 25 июля.
Никитина выдвинула «Единая Россия», Клочкову поддерживает «Справедливая Россия».
Ранее сообщалось о том, что депутат Госдумы от ЛДПР Александр Курдюмов подал документы в избирательную комиссию Нижегородской области для регистрации кандидатом на пост губернатора региона.
Выборы губернатора Нижегородской области состоятся 9 сентября в единый день голосования.