Ещё
Никитин и Клочкова подали документы в облизбирком для регистрации в качестве кандидатов в губернаторы Нижегородской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Никитин и Клочкова подали документы в облизбирком для регистрации в качестве кандидатов в губернаторы Нижегородской области 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Глава Нижегородской области Глеб Никитин и депутат ЗС НО Галина Клочкова подали документы в облизбирком для регистрации в качестве кандидатов в губернаторы Нижегородской области по информации на 25 июля.
Никитина выдвинула «Единая Россия», Клочкову поддерживает «Справедливая Россия».
Ранее сообщалось о том, что депутат Госдумы от ЛДПР Александр Курдюмов подал документы в избирательную комиссию Нижегородской области для регистрации кандидатом на пост губернатора региона.
Выборы губернатора Нижегородской области состоятся 9 сентября в единый день голосования.
Newsroom24: последние новости
Документы о проведении референдума по пенсионной реформе поступили в ЦИК Объем мусора, собранного из урн Канавинского района в июле, составил 67 кубометров Карстовый провал глубиной 50 м образовался в Шатковском районе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп и Путин не поделили Украину124
Крымский мост начал отделяться от Крыма611
Россиян спасут от увольнений91
В смертельном пожаре в Греции нашли «российский» след193
Заявление Лолиты грозит международным скандалом307
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
00:58
Украина нашла еще один способ наказать Крым
Украина В мире
02:19
Захарченко оставили без денег
Криминал Происшествия
05:24
Трамп и Путин не поделили Украину
В мире Европа
00:47
Киев затопило
В мире Украина
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
01:36
Обнародованы грязные тайны Чикатило
Криминал Происшествия
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
02:57
Тюремным мукам в Ярославле нашли оправдание
Происшествия
00:30
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение