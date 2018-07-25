Ещё
Казахстан ограничил ввоз мяса птицы и яиц из России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Казахстан ограничил ввоз мяса птицы и яиц из России 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Казахстан ограничил ввоз птицы, яиц, пуха и пера из России из-за вспышек высокопатогенного гриппа птиц в Орловской, Ростовской и Нижегородской областях, следует из опубликованного на сайте Россельхознадзора РФ указания.
"Комитет ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства Республики Казахстан… ввел временные ограничения на ввоз на территорию Республики Казахстан живой птицы и инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, не прошедших тепловую обработку (не менее 70 градусов Цельсия), кормов и кормовых добавок для птиц, охотничьих трофеев, не прошедших таксидермическую обработку (пернатая дичь), а также бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц из указанных выше областей РФ", — говорится в сообщении.
По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.
Последние новости
Гигантская рыба проглотила акулу и попала на видео "Блеф не удался": эксперт о выборе Анкары не в пользу США В Индонезии родился ребенок с двумя лицами
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп и Путин не поделили Украину127
Крымский мост начал отделяться от Крыма610
Россиян спасут от увольнений91
В смертельном пожаре в Греции нашли «российский» след192
Заявление Лолиты грозит международным скандалом308
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
02:19
Захарченко оставили без денег
Криминал Происшествия
05:24
Трамп и Путин не поделили Украину
В мире Европа
00:47
Киев затопило
В мире Украина
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
01:36
Обнародованы грязные тайны Чикатило
Криминал Происшествия
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
02:57
Тюремным мукам в Ярославле нашли оправдание
Происшествия
00:30
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске
Украина В мире
03:10
Выбор языка: школьникам разрешили не говорить по-татарски
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение