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Орешкин рассказал о росте расчетов в нацвалютах в БРИКС
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Орешкин рассказал о росте расчетов в нацвалютах в БРИКС 

Мир24 1 час назад
Доля расчетов в национальных валютах между Россией и другими странами БРИКС уже растет, сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, передает ТАСС.
«Если посмотреть на то, что происходит у России в двусторонних отношениях с Китаем, Индией, то здесь потихонечку объем расчетов в национальных валютах подрастает», — сказал Орешкин в кулуарах саммита БРИКС.
Вместе с тем, считает он, для увеличения расчетов в нацвалютах между странами БРИКС необходима глубокая интеграция финансовых систем этих государств.
По его словам, должны быть использованы механизмы БРИКС. В частности, речь идет о банке БРИКС, пуле резервных валют, создании нового Фонда облигаций.
Глава Минэкономразвития подчеркнул, что быстрого прорыва не произойдет. «Шаг за шагом нужно двигаться вперед, чтобы достигать более глубокого проникновения финансовых систем», — убежден он.
Это позволит бизнесу использовать нацвалюты. После этого доля расчетов в них будет расти «очень быстро», заключил российский министр.
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