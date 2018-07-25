Орешкин рассказал о росте расчетов в нацвалютах в БРИКС

Доля расчетов в национальных валютах между Россией и другими странами БРИКС уже растет, сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин , передает ТАСС

«Если посмотреть на то, что происходит у России в двусторонних отношениях с Китаем , Индией, то здесь потихонечку объем расчетов в национальных валютах подрастает», — сказал Орешкин в кулуарах саммита БРИКС.

Вместе с тем, считает он, для увеличения расчетов в нацвалютах между странами БРИКС необходима глубокая интеграция финансовых систем этих государств.

По его словам, должны быть использованы механизмы БРИКС. В частности, речь идет о банке БРИКС, пуле резервных валют, создании нового Фонда облигаций.

Глава Минэкономразвития подчеркнул, что быстрого прорыва не произойдет. «Шаг за шагом нужно двигаться вперед, чтобы достигать более глубокого проникновения финансовых систем», — убежден он.

Это позволит бизнесу использовать нацвалюты. После этого доля расчетов в них будет расти «очень быстро», заключил российский министр.

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