Черную речку в Петербурге решили превратить в зону отдыха

Согласно предварительной концепции, планируется прочистить русло реки, сформировать откосы с возможностью безопасного подхода к воде. Вдоль реки должна появиться пешеходная аллея, которая соединит благоустроенную часть набережной Черной речки с Богатырским проспектом. Кроме того, вдоль всей аллеи планируется устройство освещения и установка малых архитектурных форм.

Идея эта вынашивалась уже несколько лет. Для тех, кто не знает, речь идет о той самой Черной речке, где Дантес стрелял в Пушкина . Правда, река протекает несколько в стороне от места дуэли, но тем лучше для памяти поэта. За долгие годы стихийного промышленного строительства и запустения ее русло к северо-западу от Коломяжского проспекта обмелело, вдоль берегов скопились старые листья, обломки деревьев и мусор. Через всю эту красоту переброшены редкие ржавые мосты и газовые трубы, а из архитектуры — только блочные бетонные заборы. На самом деле пока разработана только примерная концепция, хотя большинство участников общественных слушаний активно ее поддержали. Что неудивительно: во-первых, на сегодняшний день эта зона практически никак не используется, кроме как под стихийные свалки мусора. Во-вторых, массовая промышленная и высотная жилая застройка без пространств для отдыха превращает любой район в депрессивный.

Сегодня людям недостаточно просто квартиры, где можно переночевать, и элементарной инфраструктуры. Им хочется иметь по соседству парк, креативное пространство, красивую набережную — все для того, чтобы нормально жить. Город строится — город живет. Конечно, застройщикам выгодно иметь рядом ухоженную набережную с зелеными зонами. Многие девелоперы сами вкладываются в комплексное обустройство своих кварталов.

Впрочем, для того чтобы превратить набережную Черной речки в зону отдыха, инвесторам придется вложить немало средств. По словам гендиректора центра «Урбаника» Антона Финогенова, у Петербурга пока нет опыта превращения промзон в парки, аналогичного московскому:

— Начать придется хотя бы с проблемы загрязнения почв. Возможно, потребуется снимать и вывозить от метра до двух грунта. Конечно, все возможно, были бы деньги. Но инвесторы не спешат вкладываться в подобные проекты — в отличие от столицы.

На самом деле районные чиновники пока не знают, откуда брать деньги. Известно лишь, что реализовать концепцию намерены к 2021 году — и то лишь при условии получения положительных заключений и разработки проектно-сметной документации, которой еще нет: