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В Подмосковье комплексно благоустроили 184 двора из программы на 2018 год
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В Подмосковье комплексно благоустроили 184 двора из программы на 2018 год 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
До конца октября 2018 года на территории Московской области планируют комплексно благоустроить 1440 дворовых территорий, работы в 13% дворов уже выполнили в полном объеме, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.
«Это был первый этап реализации дорожной карты, утвержденной региональным министерством ЖКХ. По состоянию на 30 июня завершено благоустройство 184 дворов. Это неплохой результат так как работы ведутся хоть и с небольшим, но опережением графика, с такими темпами благоустройства, весь объем работ будет выполнен окончательно уже к концу сентября», — отметил министр ЖКХ региона Евгений Хромушин.
В числе муниципальных образований, в которых работы по благоустройству ведутся с опережением графика, — Реутов, Мытищи, Краснознаменск, Жуковский, Лобня, Балашиха, Долгопрудный и Люберцы.
В соответствии с поручением губернатора Московской области, работы по комплексному благоустройству дворовых территорий активно ведутся уже четвертый год подряд. Ежегодно приводится в нормативное состояние не менее 10% от общего количества дворов, требующих благоустройства. С начала действия программы было благоустроено более 5 тысяч дворовых территорий.
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