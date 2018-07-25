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В офисе «Моих документов» на Куусинена несколько услуг теперь можно оформить по одному заявлению
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В офисе «Моих документов» на Куусинена несколько услуг теперь можно оформить по одному заявлению 

Управа района Хорошевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
Столичные центры госуслуг объявили об очередном нововведении. Теперь у посетителей офисов «Моих документов», в том числе в Хорошевке, нет необходимости писать несколько запросов на получение доступных услуг (их более 100) — достаточно подать комплексное заявление.
— Теперь при оформлении многих документов сразу заявителю не нужно писать несколько отдельных запросов. Достаточно заполнить одно заявление на все желаемые услуги — остальное сделают сотрудники центров. Это никак не влияет на качество предоставления услуг, зато существенно экономит время горожан, — пояснила представитель пресс-службы центров Екатерина Репина.
Получить несколько услуг по одному запросу можно в случае возникновения сложной жизненной ситуации или при необходимости единовременно оформить различные документы. Срок предоставления услуг при этом увеличится всего на день.
Напомним, что центр госуслуг района Хорошевский находится по адресу: улица Куусинена, дом 19, корпус 2. (еп)
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