В офисе «Моих документов» на Куусинена несколько услуг теперь можно оформить по одному заявлению

Столичные центры госуслуг объявили об очередном нововведении. Теперь у посетителей офисов «Моих документов», в том числе в Хорошевке, нет необходимости писать несколько запросов на получение доступных услуг (их более 100) — достаточно подать комплексное заявление.

— Теперь при оформлении многих документов сразу заявителю не нужно писать несколько отдельных запросов. Достаточно заполнить одно заявление на все желаемые услуги — остальное сделают сотрудники центров. Это никак не влияет на качество предоставления услуг, зато существенно экономит время горожан, — пояснила представитель пресс-службы центров Екатерина Репина

Получить несколько услуг по одному запросу можно в случае возникновения сложной жизненной ситуации или при необходимости единовременно оформить различные документы. Срок предоставления услуг при этом увеличится всего на день.

Напомним, что центр госуслуг района Хорошевский находится по адресу: улица Куусинена, дом 19, корпус 2. (еп)