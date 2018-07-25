«Россия-1» отказалась от комментариев урбанистов, критикующих новую хорду в Москве

Сразу два городских активиста — Алексей Радченко и Аркадий Гершман — рассказали, что сотрудники программы «Вести» отказались от интервью после того, как урбанисты начали говорить о недостатках дороги.

Сообщения о диалоге с телеканалом оба блогера разместили днем 25 июля в своих телеграм-каналах «Город для людей» и «Радченко Алексей».

«Был звонок, хотели взять комментарий по поводу строительства хорд в Москве — что это хорошо, разгрузит дороги вокруг. На что я честно ответил, что не все так радужно и с хордами возникло множество проблем, возникших из-за экономии и непонимания принципов проектирования. Жителям не очень позавидуешь, потому что у них под окнами была улица, а возникнет шоссе. Сотрудница согласилась со мной, но позже добавила, что ролик должен быть положительным, и они не смогут это выпустить», — рассказал Гершман Strelka Mag.

Радченко также указал, что помощница продюсера согласилась с его мнением, но «им нужен сюжет, какой Собянин молодец»:

«Спросила, что я могу рассказать про хорды срочно, у них сегодня большой сюжет. Я начал рассказывать про пробки, [большую] стоимость и Выхино, где строители площадь перекрыли»

«Сотрудница вежливо поблагодарила и сказала, что им важно именно позитивное мнение о хордах. И отказала», — Алексей Радченко.

Северо-Восточная хорда должна соединить МКАД, шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щелковское, Открытое, Ярославское, Алтуфьевское и Дмитровское шоссе. Власти рассчитывают открыть дорогу к Дню города.

Урбанисты обращали внимание на недостатки при проектировании шоссе. Так, строители закрыли площадь между метро Выхино, платформой пригородных поездов и автобусной станцией: пассажирам предлагается переходить дорогу в тоннеле под проезжей частью в стороне от остановок.

Выборы мэра Москвы пройдут на следующий день после городского праздника, 9 сентября.