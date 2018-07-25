Ещё
ГАТИ мониторит содержание зелёных зон Петербурга
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ГАТИ мониторит содержание зелёных зон Петербурга 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
Городская административно-техническая инспекция ведёт мониторинг соблюдения сроков и порядка уборки, содержания объектов и элементов благоустройства на территории Санкт-Петербурга.
Инспекция выявляет нарушения условий содержания зон зеленых насаждений, улично-дорожной сети, внутриквартальных территорий, объектов транспортной инфраструктуры. С начала года ГАТИ зафиксировала 202 подобных нарушения.
Большинство замечаний специалистов ГАТИ касались несвоевременного покоса травы, уборки территорий, содержания в неисправном состоянии газонных ограждений, плиточного покрытия и остановочных павильонов.
Необходимо отметить, что нарушения, выявленные специалистами Инспекции, оперативно устраняются силами подведомственных предприятий Комитета по благоустройству.
АСН-Инфо: последние новости
В Госдуме готовят механизм реабилитации банкротящихся застройщиков «Империя» на продажу Метроускорение
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп и Путин не поделили Украину131
Крымский мост начал отделяться от Крыма619
В смертельном пожаре в Греции нашли «российский» след189
Россиян спасут от увольнений100
Заявление Лолиты грозит международным скандалом307
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
00:58
Украина нашла еще один способ наказать Крым
Украина В мире
02:57
Взяли за пытки: кто ответит за избиение в двух колониях
Происшествия Статьи
02:19
Захарченко оставили без денег
Криминал Происшествия
05:24
Трамп и Путин не поделили Украину
В мире Европа
00:47
Киев затопило
В мире Украина
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
01:36
Обнародованы грязные тайны Чикатило
Криминал Происшествия
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
02:57
Тюремным мукам в Ярославле нашли оправдание
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение