ГАТИ мониторит содержание зелёных зон Петербурга 

Городская административно-техническая инспекция ведёт мониторинг соблюдения сроков и порядка уборки, содержания объектов и элементов благоустройства на территории Санкт-Петербурга.
Инспекция выявляет нарушения условий содержания зон зеленых насаждений, улично-дорожной сети, внутриквартальных территорий, объектов транспортной инфраструктуры. С начала года ГАТИ зафиксировала 202 подобных нарушения.
Большинство замечаний специалистов ГАТИ касались несвоевременного покоса травы, уборки территорий, содержания в неисправном состоянии газонных ограждений, плиточного покрытия и остановочных павильонов.
Необходимо отметить, что нарушения, выявленные специалистами Инспекции, оперативно устраняются силами подведомственных предприятий Комитета по благоустройству.